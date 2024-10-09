Служба безпеки України повідомила про затримання інформатора Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який діяв на Донеччині та в Сумах, розвідуючи локації Сил оборони та коригуючи повітряні атаки.

Коригувальника ФСБ завербували через сайти знайомств − подробиці

На фігуранта вийшла представниця російської спецслужби та запропонувала познайомитися.

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Вона відправила молодика обходити місцевість у районі свого міста на Донеччині, де той приховано фіксував позиції Сил оборони та звітував росіянам про наслідки ворожих авіаударів по місту.

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Ворожа спецслужба згодом відправила інформатора на Сумщину, щоб відстежити роботу української ППО на прикордонні. Для цього зловмисник орендував квартиру в обласному центрі і обладнав у ній спостережний пункт.

На підвіконні оселі він встановив телефон із додатковими джерелами живлення для онлайн-трансляції повітряних атак на місто.

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Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує коригувальнику ФСБ, якого завербували через сайти знайомств

Слідчі повідомили зраднику про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

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Зловмиснику загрожує до 12 позбавлення волі.

СБУ схопила двох коригувальників ФСБ, які наводили ракети на Дніпропетровщину

Раніше Служба безпеки повідомляла про затримання двох учасників агентурної мережі Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яку викрили в серпні на Дніпропетровщині.

Агенти діяли порізно, але працювали на спільного російського куратора.

Фігуранти готували координати для повітряних ударів по локаціях Сил оборони та об’єктах Укрзалізниці, задіяних у перевезенні техніки й боєприпасів на фронт.