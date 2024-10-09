До 11 вересня 2024 рок подали 1 246 435 декларацій, повідомив Опендатабот.

Кількість виправлених документів порівняно з минулим роком зросла майже в 2 рази.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Скільки посадовців помилялися в деклараціях − подробиці

Кількість усіх декларацій (1.2 млн), вже у 2,8 раза перевищує аналогійний період 2023 року, коли їх було 445 тис. Понад 134 тис. поданих декларацій згодом виправлялися.

Advertisement

Серед повністю вивчених декларацій майже половина містить порушення на загальну суму 1 856,1 млн гривень.

Усі помилки пов’язані з неправильно вказаними сумами в деклараціях. Різниця полягає у розмірах неточностей: загубилися суми менші або більші за 500 прожиткових мінімумів.

У 30% від усіх перевірених декларацій неправильно вказані дані на суму 1 808,7 млн гривень Посадовці "помилялися" у кожній такій декларації на 15 млн гривень.

У 16% перевірених декларацій посадовці помилялися, в середньому, на 790 тис. гривень на декларацію, такі помилки сягнули 47,3 млн гривень.

На суму меншу за 268 тис. гривень помилялися в кожній другій перевіреній декларації.

Які порушення в деклараціях посадовців відбувалися найчастіше

Advertisement

Лише 1 декларація з усіх 734 перевірених не мала порушень.

У певних випадках декларації порушили одразу 2 статті одночасно. 7 декларацій мають ознаки незаконного збагачення на загальну суму 146,3 млн гривень, а ще у 8 документах посадовці не змогли пояснити походження грошей на суму 30,1 млн гривень.