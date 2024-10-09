Європейський парламент закликав владу Грузії переглянути антидемократичні закони та повернутися на шлях європейської інтеграції та демократичного розвитку.

Про це йдеться в резолюції про демократичний відступ та загрози політичному плюралізму в Грузії, передає кореспондент Укрінформу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Європарламент ухвалив резолюцію про антидемократичні дії Грузії

Документ був прийнятий 495 голосами, проти проголосували 73 євродепутати, 86 утрималися.

«Європейський парламент… рішуче засуджує ухвалення закону про «прозорість закордонного впливу» та закону щодо «родинних цінностей та захисту підлітків», а також зміни до виборчого законодавства; вважає, що ці акти є несумісними з цінностями ЄС та демократичними принципами, суперечать амбіціям Грузії щодо членства в ЄС, шкодять міжнародній репутації Грузії та ставлять під загрозу її євроатлантичну інтеграцію», - йдеться у резолюції.

Advertisement

Більше по темі Як розрахувати PIT в Польщі: декларації PIT-11 та PIT-37 Kyiv Post дізнався, як подавати податкову декларацію в Польщі, куди її надсилати та чи можна не платити податки, якщо не працюєш.

Депутати підкреслили: якщо антидемократичне законодавство не буде відкликане, це унеможливить досягнення прогресу у відносинах між Грузією і ЄС.

У ЄП висловили жаль з приводу того, що Грузія, яка свого часу очолювала демократичний процес на шляху євроатлантичної інтеграції, почала відхід від демократичних принципів.

Advertisement

У резолюції наголошується, що повага до свободи висловлювань та медіа, свобода асоціацій та мирних зібрань закріплені в грузинській Конституції.

«Європарламент:

очікує, що «Грузинська мрія» буде поважати волю та вільний вибір народу Грузії під час майбутніх парламентських виборів та передасть владу мирним шляхом у разі поразки

вимагає, щоб «Грузинська мрія» та її лідери негайно зупинили насильство, залякування, поширення мови ненависті, переслідування та репресії.

У резолюції згадали санкції та скасування безвізу - що відомо

Депутати зазначили: якщо у Грузії не будуть створені умови для вільних та справедливих парламентських виборів, ЄС має розглянути можливість тимчасового призупинення безвізового режиму для громадян Грузії.

Також вони підтвердили рішучу підтримку законним європейським прагненням народу Грузії та закликали ЄС і країни-члени притягнути до відповідальності та накласти санкції на всіх причетних до підриву демократії в Грузії.

Advertisement

Окремим пунктом у резолюції міститься заклик до грузинської влади звільнити з в’язниці колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

У Грузії ухвалили пакет "анти-ЛГБТ" законів - подробиці

Напередодні стало відомо, що ЄС поставив на паузу допомогу Грузії на загальну суму 121,3 мільйона євро у зв’язку із ухваленням антидемократичних законів.

3 жовтня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закони, які обмежують права ЛГБТ-спільноти.

18 вересня топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав Грузію скасувати ухвалений пакет «анти-ЛГБТ» законів.

Він зазначав, що ці закони порушують основоположні права людини, посилюють дискримінацію та стигматизацію.

Запропоновані поправки передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких союзів, окрім як між чоловіком і жінкою, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції зі зміни статі.

Advertisement

У школах хочуть заборонити надання інформації, яку можна інтерпретувати як «пропаганду приналежності до протилежної статі, одностатевих стосунків або інцесту».

Крім того, мовникам, рекламодавцям і кінотеатрам доведеться редагувати контент з урахуванням вимог закону.