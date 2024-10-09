Президент Польщі Анджей Дуда скасував поїздку на засідання у форматі "Рамштайн" у звʼязку зі скасуванням візиту до Німеччини президента США Джо Байдена і зміною формату цього заходу.
Про це пише TVN24 з посиланням на канцелярію президента РП.
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Президент Польщі теж не їде на "Рамштайн"
У канцелярії запевнили, що нову дату зустрічі повідомлять громадськості після отримання подробиць від організаторів.
У межах "Рамштайну" мав відбутися саміт лідерів країн, що входять до Контактної групи з питань оборони України.
Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган
9 жовтня Пентагон заявив про можливість перенесення зустрічі у форматі Рамштайн, запланованої на 12 жовтня.
8 жовтня президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.
Згодом Держсекретар США Ентоні Блінкен теж скасував свою поїздку до Німеччини.
Військові США надали Конгресу список озброєння, яке допоможе Україні у війні
5 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі "Рамштайн".