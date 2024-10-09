Президент Польщі Анджей Дуда скасував поїздку на засідання у форматі "Рамштайн" у звʼязку зі скасуванням візиту до Німеччини президента США Джо Байдена і зміною формату цього заходу.

Про це пише TVN24 з посиланням на канцелярію президента РП.

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Президент Польщі теж не їде на "Рамштайн"

У канцелярії запевнили, що нову дату зустрічі повідомлять громадськості після отримання подробиць від організаторів.

У межах "Рамштайну" мав відбутися саміт лідерів країн, що входять до Контактної групи з питань оборони України.

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Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган

9 жовтня Пентагон заявив про можливість перенесення зустрічі у форматі Рамштайн, запланованої на 12 жовтня.

8 жовтня президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

Згодом Держсекретар США Ентоні Блінкен теж скасував свою поїздку до Німеччини.

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Зокрема, до переліку увійшли високоточна крилата ракета й система зв’язку.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі "Рамштайн".

 

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