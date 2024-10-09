Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину 21 вересня, повідомило ДБР.

У Facebook Сергій Гнезділов підтвердив своє затримання.

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Затримання Сергія Гнезділова - що відомо

Донецька спецпрокуратура у сфері оборони Східного регіону 23 вересня відкрила провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування Бюро.

Наступного дня у бригаді також призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що військовий «вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення».

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Попередньо встановлено, що на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медогляду ВЛК, однак насправді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував.

Після завершення визначеного терміну ВЛК до місця служби не повернувся та впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців.

У ДБР не називають ім’я військового, але Сергій Гнезділов підтвердив, що його затримали.

21 вересня він публічно повідомив, що самовільно залишив військову частину.