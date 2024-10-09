Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину 21 вересня, повідомило ДБР.
У Facebook Сергій Гнезділов підтвердив своє затримання.
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Затримання Сергія Гнезділова - що відомо
Донецька спецпрокуратура у сфері оборони Східного регіону 23 вересня відкрила провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування Бюро.
Наступного дня у бригаді також призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що військовий «вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення».
Попередньо встановлено, що на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медогляду ВЛК, однак насправді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував.
Після завершення визначеного терміну ВЛК до місця служби не повернувся та впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців.
У ДБР не називають ім’я військового, але Сергій Гнезділов підтвердив, що його затримали.
21 вересня він публічно повідомив, що самовільно залишив військову частину.
Хто такий Сергій Гнезділов
Сергій Гнезділов - військовий, громадський активіст. Він пішов добровольцем до Збройних сил України у 2019 році та брав участь у боях на Донеччині.
Гнезділов є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" та ведучий подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.
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