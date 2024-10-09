Уряд Литви схвалив пропозицію виділити 13 млн євро Литовському фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги.
Ці кошти спрямують на фінансування проєктів відновлення в Україні, повідомляє Delfi.
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Допомога Литви для України
Міністрка фінансів Литви Гінтаре Скайсте зазначила, що його країна буде надавати військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні.
Через Фонд співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги реалізовуються проєкти щодо відновлення в Україні у сфері освіти, енергетики та інших галузей.
Скайсте додала, що своїм прикладом Литва прагне спонукати інші країни робити те саме, не чекаючи закінчення війни, тим самим зміцнюючи надію та віру українців у безпечне та процвітаюче майбутнє.
У зазначений фонд із бюджету країни на проєкти з відновлення в Україні вже виділено 24 млн євро.
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Серед проєктів, реалізованих коштом фонду:
- ремонт школи та будівництво дитячого садка у Бородянці
- ремонт дитячого садка „Рута“ та встановлення протирадіаційного притулку в Ірпені.
Також триває реалізація таких проєктів: підготовка типового технічного проєкту Школи майбутнього, програма „Реабілітація та реінтеграція поранених та постраждалих від війни в Україні“, підтримка Литвою європейської інтеграції України та інші.
Литва відправила Україні нову партію БТР і позашляховиків
13 вересня литовський уряд відправив Україні бронетранспортери М113, позашляховики та запчастини до них.
Ця допомога покращить спроможності ЗСУ в розмінуванні та сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування, очолюваної Литвою та Ісландією.
Цього року Литва надіслала Україні 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577 та М113, антидронові системи, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомета Карл Густав, системи дистанційного ініціювання вибуху RISE-1, генератори, навантажувачі, причепи тощо.