Уряд Литви схвалив пропозицію виділити 13 млн євро Литовському фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги.

Ці кошти спрямують на фінансування проєктів відновлення в Україні, повідомляє Delfi.

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Допомога Литви для України

Міністрка фінансів Литви Гінтаре Скайсте зазначила, що його країна буде надавати військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні.

Через Фонд співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги реалізовуються проєкти щодо відновлення в Україні у сфері освіти, енергетики та інших галузей.

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Скайсте додала, що своїм прикладом Литва прагне спонукати інші країни робити те саме, не чекаючи закінчення війни, тим самим зміцнюючи надію та віру українців у безпечне та процвітаюче майбутнє.

У зазначений фонд із бюджету країни на проєкти з відновлення в Україні вже виділено 24 млн євро.

Більше по темі Франція наступного року збирається надати Україні винищувачі Mirage Франція збирається вже у першому кварталі наступного року передати Україні винищувачі Mirage 2000, про це заявив міністр оборони країни.

Серед проєктів, реалізованих коштом фонду:

ремонт школи та будівництво дитячого садка у Бородянці

ремонт дитячого садка „Рута“ та встановлення протирадіаційного притулку в Ірпені.

Також триває реалізація таких проєктів: підготовка типового технічного проєкту Школи майбутнього, програма „Реабілітація та реінтеграція поранених та постраждалих від війни в Україні“, підтримка Литвою європейської інтеграції України та інші.

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Литва відправила Україні нову партію БТР і позашляховиків

13 вересня литовський уряд відправив Україні бронетранспортери М113, позашляховики та запчастини до них.

Ця допомога покращить спроможності ЗСУ в розмінуванні та сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування, очолюваної Литвою та Ісландією.

Цього року Литва надіслала Україні 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577 та М113, антидронові системи, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомета Карл Густав, системи дистанційного ініціювання вибуху RISE-1, генератори, навантажувачі, причепи тощо.