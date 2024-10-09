Уряд Литви схвалив пропозицію виділити 13 млн євро Литовському фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги.

Ці кошти спрямують на фінансування проєктів відновлення в Україні, повідомляє Delfi.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Допомога Литви для України

Міністрка фінансів Литви Гінтаре Скайсте зазначила, що його країна буде надавати військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні.

Через Фонд співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги реалізовуються проєкти щодо відновлення в Україні у сфері освіти, енергетики та інших галузей.

Advertisement

Скайсте додала, що своїм прикладом Литва прагне спонукати інші країни робити те саме, не чекаючи закінчення війни, тим самим зміцнюючи надію та віру українців у безпечне та процвітаюче майбутнє.

У зазначений фонд із бюджету країни на проєкти з відновлення в Україні вже виділено 24 млн євро.

Франція наступного року збирається надати Україні винищувачі Mirage
Більше по темі

Франція наступного року збирається надати Україні винищувачі Mirage

Франція збирається вже у першому кварталі наступного року передати Україні винищувачі Mirage 2000, про це заявив міністр оборони країни.

Серед проєктів, реалізованих коштом фонду:

  • ремонт школи та будівництво дитячого садка у Бородянці
  • ремонт дитячого садка „Рута“ та встановлення протирадіаційного притулку в Ірпені.

Також триває реалізація таких проєктів: підготовка типового технічного проєкту Школи майбутнього, програма „Реабілітація та реінтеграція поранених та постраждалих від війни в Україні“, підтримка Литвою європейської інтеграції України та інші.

Advertisement

Литва відправила Україні нову партію БТР і позашляховиків

13 вересня литовський уряд відправив Україні бронетранспортери М113, позашляховики та запчастини до них.

Ця допомога покращить спроможності ЗСУ в розмінуванні та сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування, очолюваної Литвою та Ісландією.

Цього року Литва надіслала Україні 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577 та М113, антидронові системи, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомета Карл Густав, системи дистанційного ініціювання вибуху RISE-1, генератори, навантажувачі, причепи тощо.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Дуда скасував поїздку на засідання у форматі "Рамштайн" НАТО
Дуда скасував поїздку на засідання у форматі "Рамштайн"
Київ Пост
10г тому
Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон" НАТО
Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон"
Київ Пост
1д тому
Франція наступного року збирається надати Україні винищувачі Mirage НАТО
Франція наступного року збирається надати Україні винищувачі Mirage
Київ Пост
1д тому
Словаччина холодно ставиться до членства України в НАТО, але підтримує її вступ до ЄС НАТО
Словаччина холодно ставиться до членства України в НАТО, але підтримує її вступ до ЄС
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній Військовослужбовця 56-ї ОМПБр, який пішов у СЗЧ, затримали
Далі » Більшість українських дітей-біженців відвідують школу у країні перебування