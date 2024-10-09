Зустріч лідерів Великобританії, США, Франції, ФРН, яка була запланована безпосередньо перед зустріччю у форматі «Рамштайн» 12 жовтня, скасували.

Загалом буде скасовано всі зустрічі на яких мали були представники країн, які відклали поїздку до Німеччини, повідомив речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, передає кореспондент Укрінформу.

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Які зустрічі топ-посадовців скасували

«Візит (американського президента) не відбудеться, але разом з цим випадають і всі формати, які були з ним (візитом) пов’язані. Отже, не відбудеться зустріч у Рамштайні на рівні голів держав і урядів, не відбудеться також і зустріч британського прем’єра, французького президента та німецького канцлера, в тому числі й за віртуальної участі американського президента», - сказав Гебештрайт.

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При цьому він зазначив, що сторони будуть намагатися в майбутньому знову все організувати, але говорити наразі про строки передчасно.

Гебештрайт додав, що в Берліні не отримували «негативної реакції» або розчарування з Києва щодо порушення планів. Урядовий речник нагадав, що США залишаються найбільшим «донором» України, а Німеччина – другим, тож Україна може далі покладатися на своїх партнерів.

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Речник Міноборони ФРН Міхаель Штемпфле своєю чергою заявив, що в Берліні сподіваються, що зустріч формату «Рамштайн», принаймні за участі голів оборонних відомств, пройде ще в жовтні.

В уряді запевнили, що цілком розуміють причини, через які Джо Байден змушений був скасувати свій офіційний візит, який був запланований на 10-13 жовтня.

Хто з топ-посадовців не їде на «Рамштайн»

10 жовтня канцелярія президента Польщі повідомила, що Анджей Дуда скасував візит на «Рамштайн» у відповідь на відсутність Байдена.

9 жовтня Пентагон заявив про можливість перенесення зустрічі у форматі Рамштайн, запланованої на 12 жовтня.

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8 жовтня президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

Згодом Держсекретар США Ентоні Блінкен теж скасував свою поїздку до Німеччини.