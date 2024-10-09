Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що компанія планує укласти угоду з Поштовою службою США (USPS).

Тривають перемовини для фіналізації угоди, зазначив він в інтервʼю ”Інтерфакс-Україна”.

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Укрпошта буде співпрацювати з USPS

Угода між Укрпоштою та USPS дозволить українцям замовляти товари з Amazon та інших маркетплейсів США.

"Я щойно повернувся із США і можу запевнити: ми проводимо досить активні перемовини з USPS. Тільки-но нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України", - зазначив Смілянський.

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Гендиректор розраховує, що ця угода запрацює з 1 січня 2025 року.

Товари з Amazon будуть їхати до України через Велику Британію. Посилки доставлятимуть до Лондона і вже через день вони мають бути в Україні.

Які ще маркетплейси будуть напряму доступні для українців

За словами Смілянського, після підписання угоди в Україні з'являться усі великі маркетплейси, які поки що недоступні, бо USPS працює з усіма.

"Чому ми шукаємо таких потужних партнерів і працюємо над угодами в інших країнах? Тому що, тільки-но вони стають нашими партнерами, одразу можна йти до найбільших маркетплейсів в їх країнах і говорити з ними про чудові можливості нарощувати обсяги продажів, відправляючи товари до України з "Укрпоштою"", - додав він.