Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що компанія планує укласти угоду з Поштовою службою США (USPS).
Тривають перемовини для фіналізації угоди, зазначив він в інтервʼю ”Інтерфакс-Україна”.
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Укрпошта буде співпрацювати з USPS
Угода між Укрпоштою та USPS дозволить українцям замовляти товари з Amazon та інших маркетплейсів США.
"Я щойно повернувся із США і можу запевнити: ми проводимо досить активні перемовини з USPS. Тільки-но нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України", - зазначив Смілянський.
Гендиректор розраховує, що ця угода запрацює з 1 січня 2025 року.
Товари з Amazon будуть їхати до України через Велику Британію. Посилки доставлятимуть до Лондона і вже через день вони мають бути в Україні.
Які ще маркетплейси будуть напряму доступні для українців
За словами Смілянського, після підписання угоди в Україні з'являться усі великі маркетплейси, які поки що недоступні, бо USPS працює з усіма.
"Чому ми шукаємо таких потужних партнерів і працюємо над угодами в інших країнах? Тому що, тільки-но вони стають нашими партнерами, одразу можна йти до найбільших маркетплейсів в їх країнах і говорити з ними про чудові можливості нарощувати обсяги продажів, відправляючи товари до України з "Укрпоштою"", - додав він.