Головне управління розвідки Міністерства оборони та Міністерство закордонних справ України 9 жовтня евакуювали з території Лівану 68 осіб, серед яких було 28 українців, повідомила пресслужба ГУР.

Скільки людей евакуювали з Лівану − подробиці

Серед евакуйованих українців були 19 дорослих та 9 дітей.

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Евакуювали й 45 осіб таких національностей:

6 громадян Аргентини

5 громадян Чехії

9 громадян Мексики

8 громадян Молдови

2 громадян Колумбії

1 громадянин Румунії

12 громадян Лівану.

Загалом наразі Україна вивезла з Лівану 302 людини, серед яких 217 українців та 85 іноземців.

ГУР зауважило, що українців евакуювали разом з домашніми улюбленцями.

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Операція вивезення пройшла оперативно за сприяння Польщі та авіакомпанії SkyUp.

Ізраїль розпочав операцію в прикордонні Лівану

7 жовтня Ізраїльські сили атакували об'єкти розвідки угруповання "Хезболла" в Бейруті. Відомо про знищення центрів управління, засобів збору інформації та іншої інфраструктури бойовиків.

У ніч проти 1 жовтня ізраїльські війська почали наземні рейди на півдні Лівану в межах операції "Північні стріли" проти "Хезболли".

Більше по темі Трамп назвав президентські вибори в США 2024 «найважливішим днем ​​в історії Ізраїлю» ро це колишній президент США заявив під час заходів, присвячених річниці нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Операція відбувається за методичним планом, підготовленим Генштабом країни та Північним командуванням, до якого війська готувалися кілька місяців. Ізраїльські наземні сили підтримують авіація та артилерія.

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Міністр оборони США Ллойд Остін наказав військам країни бути готовими до розгортання на Близькому Сході.

28 вересня Ізраїль заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насраллу після ударів по столиці Лівану.

25 вересня винищувачі ВПС Ізраїлю вдарили по 280 об’єктах угруповання "Хезболла" у Лівані.