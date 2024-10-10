9 жовтня Сили оборони вдарили по базі зберігання російських шахедів у Краснодарському краї в Росії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Удар по базі зберігання Шахедів у Краснодарському краї − подробиці
Як зазначається, ударна група ВМС разом із підрозділами СБУ атакували базу зберігання "Шахедів" поблизу населеного пункту Октябрський.
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"За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація", − пояснив Генштаб.
Знищення цієї бази суттєво знизить можливість росіян завдавати ударів по Україні та загрожувати цивільному населенню.
Дрони налетіли на арсенал Міноборони Росії в Брянській області
У ніч проти 9 жовтня безпілотники налетіли на 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії поблизу Карачева на Брянщині.
На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи. Деякі з них зберігалися просто неба.
СБУ, ГУР та ССО атакували аеродром "Ханская" в російській Адигеї - джерела
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