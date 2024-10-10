Знищення цієї бази суттєво знизить можливість росіян завдавати ударів по Україні та загрожувати цивільному населенню.

"За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація", − пояснив Генштаб.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

9 жовтня Сили оборони вдарили по базі зберігання російських шахедів у Краснодарському краї в Росії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Дрони налетіли на арсенал Міноборони Росії в Брянській області

У ніч проти 9 жовтня безпілотники налетіли на 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії поблизу Карачева на Брянщині.

На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи. Деякі з них зберігалися просто неба.

29 вересня Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області.