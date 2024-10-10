9 жовтня Сили оборони вдарили по базі зберігання російських шахедів у Краснодарському краї в Росії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по базі зберігання Шахедів у Краснодарському краї − подробиці

Як зазначається, ударна група ВМС разом із підрозділами СБУ атакували базу зберігання "Шахедів" поблизу населеного пункту Октябрський.

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"За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація", − пояснив Генштаб.

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Знищення цієї бази суттєво знизить можливість росіян завдавати ударів по Україні та загрожувати цивільному населенню.

Дрони налетіли на арсенал Міноборони Росії в Брянській області

У ніч проти 9 жовтня безпілотники налетіли на 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії поблизу Карачева на Брянщині.

На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи. Деякі з них зберігалися просто неба.

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За інформацією джерел, там розміщувалося 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів.

29 вересня Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області. 

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