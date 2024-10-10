Здавалося б, літня спека давно минула, але подій у столиці не поменшало. Цими вихідними на вас чекає безліч концертів, виставка Ройтбурда, Кураж Гараж Сейл 2.0 та Фестиваль Дерунів. Тож обирайте події до смаку, вдягайтеся тепліше та рушайте за новими враженнями!

Олександр Ройтбурд. Метафори жіночності

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До дня народження українського художника Олександра Ройтбурда галерея Vakulenko Art Consulting підготувала виставку його робіт із приватних колекцій. Усі вони присвячені жінкам. Сам Ройтбурд, розкриваючи тему жіночності, зауважував: "Мене не влаштовує заданість тілесної конструкції, і я весь час намагаюся її подолати та спростувати".

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Жінки на полотнах Ройтбурда з'являються доволі нечасто, та всі вони скоріш є об’єктами, матеріалом для професійних пошуків автора. Він ніколи не переносив свій особистий досвід і не викладав сцени зі свого життя на свої полотна. Жіночі образи Ройтбурда позбавлені індивідуальних рис, усі вони – це лише віртуозно написаний симулякр.

Ціна: вхід вільний.

Де: Галерея Vakulenko Art Consulting, вул. Костьольна, 8

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Коли: 9 жовтня – 24 листопада, ср-нд, 11:00 –19:00

Концерт KRUT "20 як є"

Марина Круть – відома бандуристка, співачка і композиторка – виступить із концертом на V'YAVA. Вона вже 20 років опановує мистецтво гри на бандурі. За цей час Марина не лише досконало вивчила принципи роботи з інструментом, а й допомогла кардинально змінити його сприйняття в музиці.

Цього осіннього вечора KRUT обіцяє здивувати всіх свіжою програмою, в якій будуть її найкращі треки та абсолютно нові пісні. До концерту також долучаться запрошені музиканти та гості.

Ціна: Від 900 грн. Квитки

Де: V'YAVA, ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1

Коли: 11 жовтня, 17:00

Концерт гурту "Океан Ельзи"

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"Той День — у кожного з нас різний, а втім, один на всіх. Живе у минулому і чекає у майбутньому. Для когось щемкий, комусь щасливий, для когось такий, що і слів не добереш", – каже Святослав Вакарчук, описуючи ювілейні виступи гурту.

Концерти в Києві відбудуться до 30-річчя гурту Океан Ельзи. На сцені звучатимуть вже добре відомі та впізнавані пісні гурту. Тож це буде вечір ностальгії та пам'яті, вечір теплих слів і приємних спогадів.

Гурт давано не давав концертів в Україні, тому ці концерти – унікальна можливість для фанатів почути "Океан Ельзи" наживо, разом поринути в спогади, що переплітаються з мотивами пісень, та повірити у світле майбутнє під ритми пісні "Я їду додому..."

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Ціна: від 650 грн. Квитки

Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1

Коли: 11-13, 15 - 16 жовтня з 18:00

Кураж Гараж Сейл 2.0

Організатори стверджують, що вдосконалили минулорічний формат. Відкинули все зайве та додали більше учасників у різних категоріях, щоб зробити шопінг на сейлі максимально "для всіх". На гостей чекає купа крутих брендів зі знижками від -30% на все.

На відвідувачів Гараж Сейл також чекають інклюзивні активності від Superhumans Center, алея благодійних фондів і тату-корнер від 6:19 TATTOO STUDIO Уляни Нєшевої.

А на фудкорті будуть різні гарячі напої від Yellow Рlace, стенд із натуральним вином від Sabotage Wine, алкоголь від Garage Beer Garden, випічка від Bakehouse, а також гаряча їжа від Mirali.

Ціна: 300 грн. Квитки

Де: Гараж, вул. Межигірська, 82

Коли: 12 - 13 жовтня з 12:00

Київський марафон незламності

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Київський марафон від Run Ukraine проходив у центрі столиці щороку, починаючи з 2010-го. Вперше він не відбувся у 2022 році – через повномасштабне вторгнення. Проте вже наступного року Київський марафон зібрав понад шість тисяч учасників і довів, що це важлива та необхідна подія для незламних українських бігунів.

У 2024 році Київський марафон незламності відбудеться вже в 14-те. Наразі доступно два формати – офлайн у Києві або онлайн у будь-якому куточку світу. 50% від прибутку із забігу організатори передадуть до UNITED24. Доступні різні дистанції – від 42 км (Марафон незламності) до 1,6 км (Миля незламності), а також дитячі забіги на 1000/500/300 м.

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Ціна: від 550 грн. Реєстрація

Де: Труханів острів

Коли: 12 жовтня з 10:00, 13 жовтня з 07:00

Aidentique, Beat Inside та Kroft у Куренях

У Куренях знову гаряче, адже виступають відомі Aidentique, Beat Inside та Kroft. Це найбільш очікувані на цій сцені виконавці, адже їхню музику люблять і чекають безліч фанатів. Вечір обіцяє цікаве поєднання важкої музики, драйву та резонансу емоцій на всіх рівнях. Чіткі ритмічні структури й виразні звукові форми перетворюють кожен сет на окрему історію. Зверніть увагу, що для входу на подію потрібен дрес-код.

Ціна: від 350 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 12 жовтня 16:00

Фестиваль дерунів у Squat

Якщо ви обожнюєте страви з картоплі та не уявляєте своє життя без дерунів, то цей фестиваль – саме для вас. Очікуються кулінарні битви багатьох шефів, що представлять свої унікальні рецепти. Будуть молекулярні Деруни від Насті Телікової, які дозволять вам спробувати на смак справжню магію. Кропка Ў представить справжні білоруські деруни, а Radchenkofood порадує вам трьома варіаціями дерунів.

Буде унікальна можливість скуштувати деруни від спільноти подкасту Броманс та Макса Щербини, а також ферментовані деруни від Пана Ферментора. Для гурманів очікується й манджарня з двома видами німецьких дерунів від РемелЄ. Комфортна їжа.

Відпочити на події можна буде під комфортну музику від гурту "Збитень". Основною метою заходу є збір донатів, тож відсоток від прибутку з кожного деруна буде надісланий на актуальні військові запити.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вулиця Терещенківська, 17Б

Коли: 13 жовтня з 12:00

Lely45 у V`yava

13 жовтня відбудеться найочікуваніший виступ співачки Lely45. Нещодавно виконавиця випустила свій альбом "Чорний лебідь", який є рефлексією на події останнього часу. В нього вкладені дуже актуальні сенси, адже всі пісні пов'язані з подіями, що відбуваються в Україні тут і зараз. Цього дня також будуть виступати гурти Brykulets о 15:00 та Adam о 17:00.

Приємно, що локація V`yava є рet-friendly (дозволено вхід із тваринами). Також на місці є ресторан, спортивний майданчик, лаунж-зони, фуд-корт, зона гамаків, PlayStation та багато іншого. Тож кожен відвідувач знайде, чим зайняти себе.

Ціна: від 800 грн. Квитки

Де: V`yava, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 13 жовтня з 15:00

The Rock Symphony Orchestra

Захоплива музична вистава з потужними композиціями та світловим шоу знову повертається. Цього разу на сцені виступатимуть 140 талановитих артистів — рок-гурт, оркестр, хор під керівництвом харизматичного диригента і сім видатних солістів. The ROCK SYMPHONY Orchestra завжди презентують цілісні шоу, де є єдине музичне полотно, а кожна композиція плавно переходить у наступну.

Також гостей очікують ексклюзивні аранжування відомих рок-хітів. Сценографія та світлове оформлення підкреслюють кожну ноту та посилюють драматургію виступу, занурюючи глядачів у дивовижний світ музики та шоу.

Ціна: Від 510 грн. Квитки

Де: Національний Палац Мистецтв "Україна", вул. Велика Васильківська, 103

Коли: 11,12, та 13 жовтня, 18:00