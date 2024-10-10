У ніч проти 10 жовтня Сили оборони України збили 41 російський безпілотник, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Нічна атака на Україну 10 жовтня − подробиці

Окрім 62 "Шахедів", які запускали з Приморсько-Ахтарська та Курська, Росія також застосувала такі ракети:

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дві балістичні ракети "Іскандер-М" з Криму;

одну керовану авіаційну ракету Х-31П (також із Криму);

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, які запустили з повітряного простору тимчасово окупованого півострова;

три зенітні керовані ракети С-300, які летіли з ТОТ Донецької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

14 ворожих БпЛА локаційно втрачені в регіонах України, ймовірно, внаслідок протидії засобів РЕБ.

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Сили протиповітряної оборони збили 18 "Шахедів"

Сили оборони України знищили 18 ударних безпілотників, якими російська армія з вечора 7 жовтня атакувала Україну.

З 19:00 7 жовтня по 8:30 8 жовтня росіяни вдарили по Одеській області двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму, а також 19 ударними БПЛА із Приморсько-Ахтарська (РФ).

Увечері 7 жовтня Росія поцілила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси.