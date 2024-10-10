На кадрах відео показані десятки українських солдатів, яким французькі офіцери дають уроки польової тактики, теорії та бойових дій. Цей ексклюзивний ролик надало Kyiv Post Міністерство закордонних справ Франції.

Відео тренувань українських військових у Франції було опубліковане перед першим візитом президента Емманюеля Макрона до французького військового навчального центру в середу на знак демонстрації зусиль країни для перемоги України.

Українські війська вчаться вправлятися з різноманітною технікою, включно з реактивними артилерійськими системами М270, гаубицями Сезар і реактивними літаками Alpha на полігонах, спеціально обраних відповідно до топографічних викликів, пов’язаних з війною в Україні.

Старший військовий кореспондент Kyiv Post Стефан Коршак підтвердив, що в розширеній версії відео помітив наступні напрямки тренування та види техніки й обладнання:

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Підготовка екіпажів і техніків реактивних літаків Alpha;

Експлуатація 155-мм гаубиці “Сезар”;

Експлуатація 122-мм міномета;

Використання протитанкової ракети “Мілан”;

Снайперська підготовка на полігоні;

Експлуатація бронетранспортера БАТ-4;

Саперна робота, встановлення заряду;

Використання зенітної ракети;

Експлуатація колісної броньованої машини АМХ-30, стрільба;

Експлуатація реактивної артилерійської системи М270, стрільба;

Польова тактика, зачистка окопів і будівель;

Злагодженість у роботі артилерії в умовах конфлікту цілей

Саперна робота (розмінування);

Аудиторна підготовка з пересування та нападу на роту противника;

Тактиктичні навчання для командирів військових підрозділів чисельністю 10-100 чоловік і малих підрозділів чисельністю 10-30 чоловік.

Бригада Анни Київської − що відомо

Франція навчила майже 15 000 українських солдатів відколи у лютому оголосила про нове двостороннє військове партнерство, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Франції для Kyiv Post.

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Макрон пообіцяв підготувати абсолютно нову бригаду чисельністю приблизно 4500 солдатів, щоб допомогти Україні у війні проти російських загарбників, які окупували близько 20% її території з 2022 року. Французькі урядовці очікують, що бригада буде повністю навчена та готова до роботи до кінця 2024 року.

Нова бригада має умовну назву «Бригада Анни Київської» на честь Анни Ярославни, яка вийшла заміж за короля Франції Генріха I у 1051 році. Анна, дочка князя Київської Русі Ярослава Мудрого, мала трьох дітей і стала королевою-регенткою Анною Київською, а після смерті чоловіка в 1060 році правила Францією наступні шість років.

Українські військові тренуються у Франції − подробиці

Франція приєдналася до довгого списку міжнародних союзників, які тренують українських військових на своїй території від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, зміцнюючи ресурсний потенціал Збройних сил України.

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«Очолюючи артилерійську коаліцію, Франція демонструє свою довгострокову відданість підтримці оборони України від російської агресії та затверджує форму лідерства в цьому сегменті шляхом координації та забезпечення узгодженості міжнародної допомоги у відповідь на потреби ЗСУ», — йдеться у повідомленні МЗС Франції.

Українські військовослужбовці, які проходять підготовку у Франції, здобувають цінні навички у таких сферах, як логістика, розвідка на бронетехніці, бої в міських умовах і польова медицина, а також проходять спеціалізоване навчання з використання обладнання й техніки, що є в арсеналі НАТО.

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До складу мотопіхотної бригади, навченої працювати з самохідними гаубицями “Сезар”, протитанковими ракетами, радіолокаційними системами та іншим потужним озброєнням, входить спарений артилерійський дивізіон для проведення атак загальновійськових сил. Програма спрямована на розвиток українських військ у різних напрямках.

“Підготовка, яку здійснюють Збройні сили Франції, є подвійною”, – заявили в МЗС. Його метою є посилення спроможності України вести бойові дії в єдиному загальновійськовому бою та підвищення здатності бійців максимально ефективно використовувати свій наявний арсенал. Представники міністерства вказало на деякі з основних сфер, які охоплює франко-українське партнерство:

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Навчання лідерству

Піхотний бій (3 батальйони)

бойові дії з застосуванням бронетехніки (легкий колісний танк AMX10 RC)

Саперна робота

Протиповітряна оборона (Містраль)

Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення

Протитанкова боротьба (в т.ч. ракети Мілан)

Використання безпілотників

Снайперська підготовка

Артилерія (“Сезар”, міномети)

Підготовка пілота винищувача

Франція також протягом місяців навчала українських пілотів F-16 на курсах прискореної підготовки на реактивних літаках Alpha.

«Військова підтримка ЗСУ з боку Франції є всебічною, індивідуальною та має високу додану вартість, – заявили в МЗС. – Адаптована до потреб, висловлених ЗСУ, рішуча підтримка України з боку Франції розрахована на довгострокову перспективу».

Візит Макрона відбувся під час зарубіжного турне Володимира Зеленського, метою якого є посилення підтримки України з боку іноземних союзників, які не повністю задовольняють деякі з найбільших запитів України про військову допомогу в очікуванні глибоких змін в американському керівництві, які відбудуться після президентських виборів наступного місяця.

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Президент Франції відвідав тренувальний табір відбувся на тлі негараздів всередині країни. У червні його партія ледь не програла парламентські вибори, на яких вперше за кілька десятиліть ультраправа коаліція на чолі з Марін Ле Пен набрала неочікувано багато голосів. Минулого тижня правляча партія стикнулася з черговим вотумом недовіри з боку лівої коаліції “Новий народний фронт”, яка отримала більшість місць на дострокових виборах на початку цього року.

Переговори Зеленського з Макроном у Парижі − що треба знати

На переговорах із Зеленським у Парижі Макрон підтвердить підтримку Францією Києва в його боротьбі проти російських загарбників.

Пресслужба президента Франції зазначила, що зустріч, яка розпочнеться о 13:00 GMT, буде його п’ятою зустріччю з Зеленським у Парижі від початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, і що вона стане для Макрона можливістю “підтвердити рішучість Франції продовжувати надавати в довгостроковій перспективі та з усіма своїми партнерами непохитну підтримку Україні та українському народові”.