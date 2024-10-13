Сили Оборони України мають успіх в районі Новогродівки на Покровському напрямку, зазначають аналітики DeepState.

Загалом же ворог тисне і просувається на Донеччині. Так, за даними фахівців проєкту, армія РФ просунулася біля інших чотирьох населених пунктів на цьому напрямку: Веселого, Спального, Борків, та Кругляківки.

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«Сили Оборони України відновили положення біля Новогродівки. Ворог просунувся біля Веселого, Спального, Борків, та Кругляківки. Тривають важкі бої біля Новоіванівки», – йдеться у повідомленні проєкту.

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ЗСУ підправили ситуацію біля Новогродівки. Карта DeepState

Просування росіян на Донеччині на початку жовтня - що відомо

На початку жовтня Сили оборони України вийшли з Вугледару в Донецькій області. Про це 2 жовтня повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Разом з тим, напередодні, 1 жовтня 72-га окрема механізована бригада заявляла про контроль росіянами частини Вугледара Донецької області, однак заперечила повне захоплення.

Тоді повідомлялось, що більша частина Вугледара контролюється російськими військами, хоча певна територія міста перебуває під контролем ЗСУ.

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Командир батальйону безпілотних систем 72-ї ОМБр Андрій Назаренко зауважував, що бригада тримала оборону попри активні штурми з боку росіян.

Станом на 1 жовтня у Вугледарі ворожі війська перебували майже в центрі міста.