Повідомлялося, що український F-16 атакував російський літак під час скидання «Керованої авіаційної бомби” (КАБ). Невдовзі повідомлення підхопили українські військові соцмережі, зокрема, PS01 та @front_ukrainian, які припустили, що російський екіпаж не вижив.

Низка прокремлівських мілблогерів пнапередодні (у суботу вранці) заявили , що російський винищувач-бомбардувальник Су-34 (НАТО: Fullback) був збитий приблизно за 50 кілометрів від лінії фронту над Україною.

Перший приблизно десяток модернізованих F-16 прибув в Україну в серпні. Відомо, що вони оснащені авіонікою стандарту НАТО і здатні запускати майже всі західні ракети, як-от AIM-120 з радіолокаційним наведенням і удосконалені ракети середньої дальності повітря-повітря (AMRAAM), а також AIM-9 - теплові ракети Sidewinder.

Ані російське, ані українське міністерства оборони наразі не зробили офіційної заяви про ймовірне збиття російського літака, але потік інформації майже не залишають сумнівів у тому, що росіяни таки втратили Су-34.

Якщо причетність F-16 буде підтверджена, це

буде перший підтверджений збитий «Вайпером», як цей винищувач називають його пілоти

Останнім часом помітна тенденція промосковських військових критикувати тих, кого вони вважають відповідальними за невдачі, що призводять до втрат росіянами своїх літаків.

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Це той випадок, коли навіть Телеграм-канал «VDV за чесність і справедливість» написав: «Незабаром таких втрат буде більше. НАТО відправило F-16 на полювання».

Пізніше в суботу вдень у тому ж каналі з’явилося повідомлення такого змісту: «Починаються виправдання… [від] наближених до Головного Діда… які кажуть, що Су-34 розбився сам і ворог тут ні при чому… звичайно, їм краще брехати, ніж говорити. подумайте, як вирішити проблему натовсько-українських F-16, які полюють за нашими літаками».

Втім, раніше повідомлялося, повідомлялося, що українські F-16 використовувалися проти російських ракет і атак безпілотників.

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Ця ситуація, дійсно стане першим випадком, коли літак американського виробництва здобув повітряну перемогу над пілотованим російським літаком.

Остаточне підтвердження, можливо, вже надав Fighter Bomber який, як кажуть, має тісні зв’язки з російськими повітряно-космічними силами. Він просто опублікував чорно-білу фотографію Су-34 зі словами: «Земля — небесні брати…»