Низка прокремлівських мілблогерів пнапередодні (у суботу вранці) заявили, що російський винищувач-бомбардувальник Су-34 (НАТО: Fullback) був збитий приблизно за 50 кілометрів від лінії фронту над Україною.

Повідомлялося, що український F-16 атакував російський літак під час скидання «Керованої авіаційної бомби” (КАБ). Невдовзі повідомлення підхопили українські військові соцмережі, зокрема, PS01 та @front_ukrainian, які припустили, що російський екіпаж не вижив.

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Перший приблизно десяток модернізованих F-16 прибув в Україну в серпні. Відомо, що вони оснащені авіонікою стандарту НАТО і здатні запускати майже всі західні ракети, як-от AIM-120 з радіолокаційним наведенням і удосконалені ракети середньої дальності повітря-повітря (AMRAAM), а також AIM-9 - теплові ракети Sidewinder.

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Ані російське, ані українське міністерства оборони наразі не зробили офіційної заяви про ймовірне збиття російського літака, але потік інформації майже не залишають сумнівів у тому, що росіяни таки втратили Су-34. 

Якщо причетність F-16 буде підтверджена, це

буде перший підтверджений збитий «Вайпером», як цей винищувач називають його пілоти

Останнім часом помітна тенденція промосковських військових критикувати тих, кого вони вважають відповідальними за невдачі, що призводять до втрат росіянами своїх літаків. 

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Це той випадок, коли навіть Телеграм-канал  «VDV за чесність і справедливість» написав: «Незабаром таких втрат буде більше. НАТО відправило F-16 на полювання».

Пізніше в суботу вдень у тому ж каналі з’явилося повідомлення такого змісту: «Починаються виправдання… [від] наближених до Головного Діда… які кажуть, що Су-34 розбився сам і ворог тут ні при чому… звичайно, їм краще брехати, ніж говорити. подумайте, як вирішити проблему натовсько-українських F-16, які полюють за нашими літаками».

Втім, раніше повідомлялося, повідомлялося, що українські F-16 використовувалися проти російських ракет і атак безпілотників. 

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Ця ситуація, дійсно стане першим випадком, коли літак американського виробництва здобув повітряну перемогу над пілотованим російським літаком.

Остаточне підтвердження, можливо, вже надав Fighter Bomber який, як кажуть, має тісні зв’язки з російськими повітряно-космічними силами. Він просто опублікував чорно-білу фотографію Су-34 зі словами: «Земля — небесні брати…»

Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 - що варто знати

Су-34 — багатоцільовий двомоторний двомісний всепогодний надзвуковий винищувач-бомбардувальник середньої дальності, який був прийнятий на озброєння ВПС СРСР у 1980-х роках.

Загалом таких літаків збудовано понад 150. 

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Вартість літака: приблизно 36 млн дол. США

Максимальна швидкість: 2 200 км/год

Дальність польоту: 4 000 км

Крейсерська швидкість: 1 300 км/год

Стах Лучків
Стах Лучків
Стів Браун
Стів Браун
Після кар’єри спеціаліста з боєприпасів і офіцера зі знешкодження бомб Стів працював у сфері знищення боєприпасів, розмінування та знешкодження вибухових боєприпасів в ООН і НАТО. У 2017 році, після дострокового виходу на пенсію, він разом зі своєю українською дружиною та двома синами переїхав до України. Зараз він працює англійським редактором у Kyiv Post.
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