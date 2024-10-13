У неділю, 13 жовтня, в Литві розпочалися вибори до парламенту (Сейму), на яких за місце у парламенті борються 14 політичних партій та одна коаліція.

Про це з посиланням на Lrt, пише Укрінформ.

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Двері виборчих дільниць відчинилися о 7:00 за місцевим часом і закриються о 20:00. Результати очікуються після опівночі.

Спостерігати вибори до Литви приїхали міжнародні спостерігачі з Латвії, Естонії, Швеції, Данії, Хорватії, Норвегії, Південної Кореї та України, а також представники українського бюро Міжнародного фонду виборчих систем (IFES).

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У ході цих парламентських виборів буде обрано 141 члена Сейму.

Як пише Reuters, правоцентристська коаліція прем'єр-міністерки Інгріди Шимоніте, яка йде у відставку, втрачає популярність через високу інфляцію, яка два роки тому перевищила 20%, погіршення якості державних послуг і збільшення розриву між багатими і бідними верствами населення.

Опитування громадської думки показують, що «Союз Вітчизни» Шимоніте отримає лише 9%, поступаючись соціал-демократам (18%) та «Світанку Немунаса» (12%), хоча остаточна форма майбутньої коаліції залежатиме від того, як виступатимуть менші партії.

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Балтійська держава з населенням 2,9 мільйона осіб має гібридну виборчу систему, в якій половина парламенту обирається загальним голосуванням, з 5% бар'єром, необхідним для проходження до парламенту. Інша половина обирається в округах, що сприяє великим партіям. Якщо жоден з кандидатів не набирає більше 50% голосів в окрузі, два найкращі кандидати зустрічаються у другому турі 27 жовтня.

Внутрішні проблеми займають важливе місце у виборчій кампанії, а національна безпека також є головним предметом занепокоєння в Литві, яка є частиною східного флангу НАТО і Європейського Союзу і межує з російським Калінінградом, а також з Білоруссю. Основні партії рішуче підтримують Україну в її війні з російськими військами і виступають за збільшення витрат на оборону.