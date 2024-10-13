У ніч на13 жовтня росія завдала чергового удару безпілотниками по території України. За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, знищено 31 БПЛА, ще 36 локаційно втрачені.

За даними ВПС, ворог задав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області – рф. та ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл., а також 68-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – рф.) …

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Нараз встановлено, що внаслідок протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

«36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється», – додали у ВПС.

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Нічна атака на Україну 12 жовтня − що відомо

У ніч проти 12 жовтня українські сили ППО знешкодили 24 російські ударні БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Окрім БпЛА, ворог атакував Україну ракетами невстановленого типу з Бєлгородської області.

Загалом Росія запустила 28 дронів із Курська та Приморсько-Ахтарська, два з яких були локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ, а 24 − ліквідовані.

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У ніч проти 11 жовтня Сили оборони України знищили 29 із 66 російських ударних БпЛА.

Окрім дронів Росія запускала балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, а також керовану авіаційну ракету Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.