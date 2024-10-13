Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що нападники цілилися в автомобіль заступника керівника центру Адама Хамхоєва, який, як повідомляється, не постраждав.

Російські мілблогери стверджують, місцезнаходження Хамхоєва після стрілянини невідоме. 

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Стрільці вбили трьох людей, зокрема, одного з охоронців Хамхоєва.

Напад на Хамхоєва - контекст. До чого тут Кадиров?

Російське правоохоронне видання Baza зазначило, що це вже п'ятий замах на життя Хамхоєва, а колишнього керівника Центру протидії екстремізму Хамхоєва Ібрагіма Ельджаркієва вбили в Москві в 2019 році.

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Російське видання "КоммерсантЪ" пише, що Хамхоєв фігурує в численних кримінальних справах, зокрема, про попередній замах на вбивство Ельджаркієва, як потерпілий.

Раніше російська влада заявляла про причетність до вбивства Ельджаркієва членів "бойового угруповання" суфійських послідовників Батал-Хаджі Белхороєва (або “Баталхаджинці”).

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Фрагменти бонових загороджень росіян дрейфують біля міської набережної Керчі.

Баталхаджинці у 2023 році заявили, що вбивство Ельджаркієва - частина "кровної помсти".

Відомо також, що керівник Чеченської республіки Рамзан Кадиров підтримує баталхаджинців, пропонуючи їм захист у Чечні в обмін на відправлення добровольців воювати в Україні.

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Аналітики ISW також нагадують, що 10 жовтня Кадиров оголосив про «кровну помсту» трьом депутатам Республіки Дагестан і Республіки Інгушетія, звинувативши їх у підготовці його вбивства.

У МНС Росії заявили, що 12 жовтня на автозаправній станції в Грозному (Чеченська Республіка) стався вибух, нібито через порушення техніки безпеки.

Втім, наразі ISW не готовий давати оцінку будь-якому ймовірному зв'язку між цими подіями.

Головне з останнього звіту ISW

  • Повідомляється, що російські війська покладаються на незаконно отримані термінали Starlink для покращення бойової координації та ефективності свого тактичного розвідувально-ударного комплексу (TRSC) в Україні в межах загальної роботи з досягнення технологічного паритету з українськими силами
  • Російський мілблогер стверджувє, що український F-16 збив російський винищувач Су-34 у невизначеному районі ТВД 12 жовтня, але ISW не може підтвердити твердження, що український F-16 був причетний до втрати російського літака Су-34
  • У ніч на 11 жовтня в Назрані Республіки Інгушетія невідомі відкрили вогонь по співробітникам Центру боротьби з екстремізмом МВС Росії
  • Повідомляється, що індійські підприємства збільшують експорт технологій подвійного призначення до Росії, частково завдяки великим російським запасам рупій від продажу нафти в Індію
  • Російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп’янська, Донецька та Роботиного
  • Повідомляється, що російські війська намагаються вести ефективний контрбатарейний вогонь.
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