Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що нападники цілилися в автомобіль заступника керівника центру Адама Хамхоєва, який, як повідомляється, не постраждав.

Російські мілблогери стверджують, місцезнаходження Хамхоєва після стрілянини невідоме.

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Стрільці вбили трьох людей, зокрема, одного з охоронців Хамхоєва.

Напад на Хамхоєва - контекст. До чого тут Кадиров?

Російське правоохоронне видання Baza зазначило, що це вже п'ятий замах на життя Хамхоєва, а колишнього керівника Центру протидії екстремізму Хамхоєва Ібрагіма Ельджаркієва вбили в Москві в 2019 році.

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Російське видання "КоммерсантЪ" пише, що Хамхоєв фігурує в численних кримінальних справах, зокрема, про попередній замах на вбивство Ельджаркієва, як потерпілий.

Раніше російська влада заявляла про причетність до вбивства Ельджаркієва членів "бойового угруповання" суфійських послідовників Батал-Хаджі Белхороєва (або “Баталхаджинці”).

Баталхаджинці у 2023 році заявили, що вбивство Ельджаркієва - частина "кровної помсти".

Відомо також, що керівник Чеченської республіки Рамзан Кадиров підтримує баталхаджинців, пропонуючи їм захист у Чечні в обмін на відправлення добровольців воювати в Україні.

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Аналітики ISW також нагадують, що 10 жовтня Кадиров оголосив про «кровну помсту» трьом депутатам Республіки Дагестан і Республіки Інгушетія, звинувативши їх у підготовці його вбивства.

У МНС Росії заявили, що 12 жовтня на автозаправній станції в Грозному (Чеченська Республіка) стався вибух, нібито через порушення техніки безпеки.

Втім, наразі ISW не готовий давати оцінку будь-якому ймовірному зв'язку між цими подіями.

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