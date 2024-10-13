Сапери Державної спеціальної служби транспорту з 6 по 13 жовтня вилучили та знешкодили 2246 вибухонебезпечних предметів, повідомляє Укрінформ, цитуючи інформацію Держспецтранспорту.

У відомстві також повідомили про те, що сапери розмінували і перевірили територію загальною площею 3400,30 га. А це територія, що дорівнює половині площі Ужгорода.

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Найбільше вибухонебезпечних предметів вилучили у Херсонській області - 1181.

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Скільки мін знешкодили українські сапери від початку широкомасштабної агресії - подробиці

Всього від початку широкомасштабної агресії Росії підрозділи Держспецтранспорту виявили, вилучили і знешкодили 199 520 вибухонебезпечних предметів, розмінували та перевірили територію площею 150242,70 га.

Зокрема фахівці розмінували (перевірили) 972,31 км автомобільних доріг, 25,78 га акваторії, 2704,61 км залізничних колій, 506,21 км лінії електромереж, 82,06 км, газогонів, 379,76 га територій житлового призначення, 340,56 га лісів.

Раніше Укрінформ повідомляв про те, що у вересні поточного року сапери передали аграріям понад 30,5 тис. га обстежених та очищених від мін сільськогосподарських земель, що в 1,5 раза більше, ніж попереднього місяця.