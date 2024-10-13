Міністерство оборони України збирається запустити нові цифрові сервіси для військовозобов’язаних, заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

У своєму дописі в соцмережі Facebook вона оголосила про те, що у відомстві «зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави».

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Скоро запустимо відстрочки та онлайн-рекрутинг Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко

Подробиць про нові сервіси від Міноборони, а також дати їх запуску, вона не розповіла, проте поділилися скріншотом, на якому можна побачити, як виглядає подібний сервіс у «Резерв +».

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Варто нагадати, що влітку цього року на порталі Дія запрацював сервіс електронного бронювання працівників від мобілізації.

Пізніше у застосунку Резерв+ зʼявилась можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

Більше по темі Понад 130 бригад можуть напряму мобілізовувати добровольців Перелік бригад буде поповнюватися і надалі.

Економічне бронювання: коли запровадять

На початку жовтня заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що рішення про запровадження економічного бронювання ухвалене.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, наразі розглядають три моделі бронювання. Чекають «рішення політичного керівництва».

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11 червня у парламенті зареєстрували проєкт закону №11331 Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки. Документ передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.