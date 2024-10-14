Оборонні компанії в усьому світі збільшили виробництво зброї, але через брак сировини та довгі виробничі цикли воно досі не дає змоги поновити запаси озброєнь і задовольнити потреби України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Financial Times.

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Які компанії нарощують виробництво озброєння

Завод з виробництва боєприпасів у австралійському штаті Квінсленд, який належить німецькій компанії Rheinmetall та місцевому підряднику NIOA, виробляє десятки тисяч артилерійських снарядів для України.

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Rheinmetall планує збільшити виробництво наступного року на 25%, до близько 55 000 снарядів на рік. Водночас NIOA заявляє, що може виробляти понад 100 000 снарядів на рік за умови збільшення капітальних інвестицій.

Оборонні компанії в усьому світі збільшили виробництво продукції - від боєприпасів до ракетних двигунів і ракет, щоб поповнити запаси своїх країн, які передали зброю Україні.

Науковий співробітник з питань оборонних закупівель Міжнародного інституту стратегічних досліджень Том Волдвін зауважив, що часом європейські компанії збільшили виробництво артилерійських боєприпасів «у 10 разів порівняно з тим, що вони виробляли до війни».

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Зокрема, Rheinmetall, де станом на лютий 2022 року річна потужність виробництва 155-міліметрових снарядів стандарту НАТО становила приблизно 100 000 снарядів, планує збільшити виробництво до 1,1 млн снарядів на рік з 2027 року.

Також шведська компанія Saab заявила, що потужності з виробництва боєприпасів за останні роки подвоїлися - до 200 000 одиниць на рік.

Компанія планує найближчим часом довести його до 400 000.

Британська Thales UK планує подвоїти потужності протягом наступних двох років і ще раз - до 2028 року. Утім, на думку експертів, цього недостатньо.

Скільки боєприпасів може витрачати Росія в день

Згідно з нещодавньою доповіддю Інституту світової економіки імені Кіля, Росія може витрачати близько 10 000 боєприпасів на день без побоювань виснажити свої запаси.

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Водночас Німеччина за таких темпів використала б за 70 днів увесь свій річний запас боєприпасів.

«Якщо метою є надання належної підтримки Україні для протистояння російській агресії та створення достатнього військового потенціалу для стримування Росії, ми маємо закуповувати і виробляти в Європі набагато більше і набагато швидше», - наголосив генеральний секретар галузевої торгової організації ASD Ян Піє.

Деякі виробники озброєння стикаються зі значними проблемами.

Перша - сировина, зокрема бавовняний лінт, необхідний для виробництва нітроцелюлози, що використовується в артилерійських снарядах та інших вибухових речовинах.

Дурга проблема - тривалий цикл виробництва, адже часто від ухвалення рішення про інвестиції до збільшення потужностей може пройти два-три роки.

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Керівники оборонних компаній заявляють, для виробництва озброєння у великих масштабах і протягом тривалого часу потрібні більш тривалі угоди.