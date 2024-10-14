Прокурори скерували до суду обвинувальний акт проти п'ятьох бойовиків терористичного угруповання «ЛНР» і військового Національної гвардії Росії.
Вони катували та знущалися над цивільними в Ізюмському районі Харківської області, повідомив Офіс генерального прокурора.
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Шістьох бойовиків, які катували жителів Харківщини, судитимуть - подробиці
У березні 2022 року бійці 3-ого стрілецького взводу 202-ого мотострілецького полку так званої «ЛНР» і начальник штабу батальйону 126-ого полку військ Національної гвардії РФ узяли під контроль Савинці та Довгалівку Ізюмського району.
Там вони утримували в катівнях українців і знущалися над ними. Бойовики застосовували фізичне і психологічне насильство, вдавалися до катувань.
Потерпілим зв’язували руки за спиною, били, здійснювали постріли з автоматичної зброї поруч із ними. Декого вивозили в ліс й імітували розстріл.
Людей утримували без доступу до їжі та води, в антисанітарії.
Серед потерпілих був депутат селищної ради Савинської об'єднаної територіальної громади.
Його допит у катівні особисто проводив начальник штабу батальйону. Він погрожував депутату відрізанням статевих органів, тоді як інший обвинувачений бив потерпілого.
Після знущань окупанти закинули в приміщення димову шашку, унаслідок чого потерпілий почав задихатися.
Надалі фігуранти витягнули чоловіка надвір, накинули йому мотузку на шию й почали стискати, поступово обмежуючи доступ повітря.
Від нестачі повітря чоловік знепритомнів, його привели до тями й почали завдавати ударів ногами по тілу, поки він лежав на землі.
Обвинувальний акт проти фігурантів складений за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Зловмисники перебувають у розшуку. Судитимуть їх заочно.
Один із командувачів військ Росгвардії причетний до репресій на окупованій Херсонщині
СБУ заочно оголосила про підозру генерал-лейтенанту Володимиру Спиридонову, який причетний до масових репресій проти цивільних під час тимчасової окупації частини території Херсонської області.
Він брав участь у захопленні Херсонщини та спробах придушення руху опору в регіоні.
Для цього посадовець залучив чотири тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ Південного округу військ Росгвардії, де тоді був заступником командувача.
У катівнях до затриманих застосовували численні тортури, якими росіяни намагалися зламати спротив російському режиму.