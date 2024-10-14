З початку повномасштабного вторгнення Росії 46 українських військовослужбовців виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися назад в Україну, з'ясували журналісти Слідство. Інфо.

У Головному управлінні Військової служби пояснили, що військовослужбовці можуть перетинати кордон на загальних підставах, а пропуск організовують уповноважені особи.

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Також зазначили, що для виїзду за кордон військовим потрібно лише отримати дозвіл про виїзд в іншу країну від командира частини, і при цьому їхні відпустки не обмежені за часом.

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“У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини”, — йдеться у відповіді на запит журналістів.

Про випадки порушення законодавства при перетині державного кордону Міноборони замовчує, пише “Слідство. Інфо”.

У п'ятницю, 11 жовтня, Kyiv Post повідомляв, що Служба безпеки України (СБУ) спільно з Нацполіцією затримали шістьох підозрюваних у двох схемах ухилення від призову в Києві та Херсоні відповідно.

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У СБУ повідомили, що серед підозрюваних – юристи та співробітники територіальних центрів комплектування (ТРЦ), яким уряд доручив мобілізувати чоловіків призовного віку. СБУ не уточнює дати затримання.

Окрім цього, раніше повідомлялось, що Україна має намір перевірити чинний механізм відстрочки від призову, який базується на тому, що багато призовників – приблизно 1,5 мільйона – тимчасово звільнені від мобілізації за цією системою.

Аудит, який завершиться 15 листопада, оцінюватиме дієвість підприємств, віднесених до категорії критичних, з можливістю звільнення працівників від мобілізації, повідомив Суспільному заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк .