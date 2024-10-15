Російські чиновники стверджують, що їхня національна економіка переживає період розквіту, з темпами зростання ВВП на 4,6% у першій половині 2024 року.

А от якщо уважніше поглянути на цифри, то можна побачити, що у найближчому майбутньому в Росії можуть бути серйозні проблеми, оскільки рубль вже зіткнувся і з інфляцією, і з девальвацією.

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Професор Стів Ханке, економіст з Університету Джона Гопкінса, порахував, що на початку цього року реальна інфляція в Росії становить 27% – що сильно контрастує з 9,1%, про які заявляє російський Центробанк. І це у перспективі призведе до того, що заплановане Росією збільшення витрат на армію у 2025 році до 24% фактично стане реальним зменшенням витрат 2024 року, і разом з тим, більшою частиною загального бюджету РФ на наступний рік.

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Інші, менш помітні індикатори підтверджують розрахунки Ханке: рівень безробіття в липні 2024 року становив 2,4%, а це тривожний знак згідно з економічною моделлю, яку називають кривою Філіпса, яка нам говорить про те, що зі зниженням рівня безробіття рівень інфляції зростає, і навпаки.

У нормальній, здоровій економіці, згідно MoneyChimp, рівень безробіття має бути в діапазоні 4-6%, з відсотком, який нижчий, ніж той, що вказує на приховану інфляцію.

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Як Путін загрався у кейнсіанство

Шлях Росії до високої інфляції значною мірою можна простежити за діями Володимира Путіна, який після повномасштабного вторгнення в Україну вирішив допомагати економіці Росії пережити масштабні санкції, застосувавши кейнсіанську модель, спрямовану на підвищення сукупного попиту.

Тобто, зростання внутрішнього попиту на послуги та товари забезпечило значне, короткострокове полегшення для російської економіки. Втім, після двох з половиною років друкування грошей для стимулювання економіки, Росія створила економічну бульбашку, яка незабаром може луснути.

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Крім інфляції, є ще один монстр, який може спровокувати хаос у російській економіці: девальвація рубля Джейсон Джей Смарт

Російський національний бюджет (на наступний рік - ред.) розрахований на прогнозній ціні на нафту приблизно 72 долари за барель. Кожен цент нижче цього значення означає майбутній дефіцит для російського уряду.

Нещодавнє рішення Саудівської Аравії проігнорувати заявлену ОПЕК+ цільову ціну в 100 доларів за барель, силовий крок Ер-Ріяда, щоб вдарити по дрібнішим видобувачам нафти, які продавали свою нафту надто дешево, може призвести до зниження цін на нафту до 50 доларів за барель, а це означатиме катастрофу для російського бюджету.

Власне, це і підтверджують нещодавні висловлювання нинішнього прем’єр-міністра Михайла Мішустіна: російський уряд повинен прогнозувати дефіцити (бюджету - ред.) протягом 2025-27 фінансових років.

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Щоб покрити ці дефіцити, у Росії буде мало доступних варіантів, окрім девальвації рубля.

Рубль, який на початку серпня 2024 року торгувався на рівні близько 84 за долар, нещодавно перетнув позначку в 97 рублів за долар проти 96 напередодні, вперше з жовтня 2023 року.

Однак, якщо ціни на нафту впадуть до 50 доларів за барель, як передбачють деякі експерти, тоді, за прогнозами, наприклад, Ігоря Ліпсіца, доведеться девальвувати рубль до 122 за долар або до 135.

Як девальвація рубля вплине на життя росіян?

Якщо рубль втратить ще 30% своєї вартості на тлі нинішньої інфляції,

росіяни зможуть подивитися на те, як половина їхніх доходів просто зникне протягом лише кількох місяців, а це вже стане реальною катастрофою для пересічних громадян Джейсон Джей Смарт

За останніми даними, пересічні росіяни витрачають на їжу до 50% своїх доходів, тоді як у Європі цей показник становить близько 15%.

Тому, навіть покупка продуктів може стати проблемою для багатьох громадян РФ, особливо для пенсіонерів, пенсії яких індексуються, але не на ту ставку, яка відображає реальні економічні умови.

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Що відбуватиметься з економікою РФ далі?

У нещодавньому інтерв’ю виданню Intelligencer Михайло Кофман, фахівець російського “Фонду Карнегі за мир”, розповів, статистика вказує на «достатньо проблематичну картину темпів інфляції в економіці Росії, яка перегрівається, дефіцит кваліфікованої робочої сили, бо держава перетягує робочу силу до оборонної промисловості та кидає людей на війну, а це призводить до кризи ліквідності російських активів.

Негативно на економіку РФ впливає і той факт, що значна частина бюджету прив’язана до поточної ціни на нафту». Він зазначає, що спроби «жонглювати декількома різними частинами цього рівняння можуть бути неприйнятними», і навіть стверджує, що ситуація «в якийсь момент стане реально важкою для російського керівництва».

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На тлі того, що російський Telegram вже "перегрівається", а експерти сперечаються, що робити, щоб врятувати російську економіку, є одна річ, з якою погоджуються всі: війна Росії в Україні – це трясовина, в якій виникають проблеми (для російської економіки - ред.), які, видається, посилюються з кожним днем.