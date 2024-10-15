На ТОТ Запорізької області Росія продовжує формувати мережу "дружинників", повідомив Центр національного спротиву.

Росія вербує студентів − подробиці

За даними ЦНС, росіяни намагаються залякати українців тим, що в разі звільнення територій всі мешканці будуть вважатися колаборантами. Для цього Росія формує колективні нібито "добровільні" рухи для створення "кругової поруки".

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До загонів "дружини" зганяють студентів фейкових навчальних закладів із Мелітополя та Бердянська, яким пообіцяли додаткові виплати у разі вступу до формування та спрощене навчання.

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За набір у ці загони відповідає рух "Південь молодий", фінансований ворожий уряд та окупаційні адміністрації.

Російський вишкіл на окупованих територіях − що треба знати

У школі № 11 у місті Хрустальне на Луганщині росіяни відкрили клас із посиленим військовим вишколом. Планується нібито підготовка кадетів уже з п'ятого класу. Щодня учням дві години на день викладатимуть заняття зі стройової підготовки.

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Російська влада продовжує кампанію з вербування молоді на ТОТ України під егідою нібито патріотичних виховань.

Росіяни подвоять кількість учнів шкіл з військовим вишколом на тимчасово окупованих територіях до кінця навчального року. Це станеться насамперед на базі Нахімовського училища у Маріуполі. У казарми цього мілітарного закладу заселили 240 дітей віком від 10 до 13 років, а у 2025 році таких дітей вже має бути 560.

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13 серпня одинадцять юнаків і дівчат із тимчасово окупованого Стаханова на Луганщині відправили до РФ у оборонно-спортивний табір "Авангард".