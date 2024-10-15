Міністерство охорони здоров'я Палестини заявило, що кількість загиблих під час атак Ізраїлю на сектор Гази зросла до понад 42 тисяч. Водночас майже 100 тисяч жителів сектора Гази дістали поранень.

Про це повідомляє турецька інформаційна агенція IHA.

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Скільки було вбито жителів сектора Гази внаслідок атак Ізраїлю

“За останні 24 години 55 палестинців загинули і 329 людей отримали поранення в результаті 4 атак, здійснених Ізраїлем”, - повідомили в міністерстві.

Загальна кількість палестинців, які загинули в результаті атак Ізраїлю на Газу за 375 днів зросла до 42 344, а кількість поранених зросла до 99013.

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Вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

7 жовтня 2023 року Ізраїль атакували з Сектору Гази. ХАМАС оголосив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю.

Збройні сили Ізраїлю пообіцяли, що ХАМАС «заплатить дуже високу ціну» за ранковий напад.

11 квітня 2024 року троє синів лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії загинули в результаті ізраїльського удару на півночі сектору Гази.

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15 квітня підконтрольне угрупованню ХАМАС міністерство охорони здоров'я Гази стверджує, що від початку бойових дій загинули 33 797 палестинців.

16 травня після аналізу ситуації на кордоні з Газою, поблизу Рафаха, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про направлення більшої кількості військ до міста.

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3 червня в Ізраїлі заявили, що можуть тимчасово призупинити війну з бойовиками ХАМАСу на 42 дні.

28 червня розвідка США повідомляла, що війна між Ізраїлем та Хезболою може розпочатися, якщо Єрусалим і ХАМАС вчасно не підпишуть угоду про припинення вогню в Газі.

14 серпня ХАМАС відмовився брати участь у переговорах з Ізраїлем, запланованих на 15 серпня.

3 жовтня ізраїльські сили провели операцію в районі міста Тулькарм, де ліквідували лідера терористичної мережі ХАМАС у цьому регіоні Захі Ясера Абд ар-Разек Уфі.