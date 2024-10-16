Міністерство оборони України кодифікувало мультифункціональний дрон вітчизняного виробництва “Чаклун”, який збудований за літаковою схемою і ефективно працює навіть за поганих погодних умов.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).

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Дрон “Чаклун” - подробиці

Безпілотний комплекс досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний. Може, зокрема, коригувати вогонь артилерії.

Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

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Цей дрон використовує створений вітчизняними програмістами спеціально для нього софт для управління.

Для експлуатації "Чаклуна" погані погодні умови не є стримувальним фактором.

До експлуатації в ЗСУ допустили металошукач "Хортич" українського виробництва

18 вересня Міноборони України кодифікувало та допустило до постачання імпульсний металошукач українського виробництва "Хортич".

Він важить трохи більше кілограма і виявляє вибухові пристрої на глибині понад пів метра із похибкою місцеперебування центру предмета 5 см.

Працює при температурі від -20°C до +40°C і вологості до 95%.