Польська нафтова компанія Orlen отримала приблизно 1,3 мільярда доларів з початку війни в Україні, купуючи російське пальне через свою дочірню акціонерну компанію Orlen Unipetrol у Чехії, повідомляє Politico з посиланням на дві європейські дослідницькі групи.

Ці дані були представлені дослідниками з Центру досліджень демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря в статті під назвою “Використання лазівки”. У доповіді також зазначено: “Чехія витратила в п’ять разів більше на російську нафту та газ, ніж на допомогу Україні”.

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Ситуація виникла через те, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз, як виняток, дозволив Чехії імпортувати російську нафту. Виняток мав на меті дати країнам Центральної Європи, які не мають виходу до моря − Угорщині, Словаччині та Чехії, додатковий час для пошуку нових маршрутів постачання палива.

Як зазначено в дослідженні, використовуючи цей виняток, Чехія дозволила нафтопереробним заводам отримати понад один мільярд євро додаткового прибутку.

За даними видання “Важные истории”, від цих продажів російський бюджет отримує близько 54,5 мільйона доларів на місяць завдяки різниці у 21% між середньою ціною на російську нафту та ціною на ту, що постачається з Азербайджану.

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У 2023 році залежність Чехії від російської нафти збільшилася до 60%, а у 2024 році очікується зменшення до 50%. З початку війни Чехія витратила на російські нафту і газ понад 7,6 мільярда доларів, що в п’ять разів перевищує суму, виділену на допомогу Україні.

Причина продовження імпорту, як зазначено в аналізі, полягає в тому, що нафта з російської труби продається за нижчими цінами, ніж, наприклад, та, яка імпортується з Азербайджану. Це означає, що її можна переробляти й потім продавати як бензин, дизельне та авіаційне пальне з вищими прибутками.

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На свій захист Міністерство промисловості та торгівлі Чехії заявило, що країна “прагне якомога швидше технічно припинити свою залежність від російських викопних видів палива”. Міністерство зазначило, що працює над розширенням потужностей трубопроводу, який з’єднує Чехію з Німеччиною, Австрією та Італією, з метою повної відмови від російської нафти вже наступного року.

Раніше у Нідерландах компанію оштрафували за участь у будівництві Кримського мосту. На компанію-постачальника будівельного обладнання Dieseko Group BV, яка брала незаконну участь у будівництві Кримського мосту, наклали штраф на суму майже 1,8 мільйона євро.

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Місцева прокуратура звинуватила компанію в порушенні міжнародних торговельних санкцій.

Слідство з'ясувало, що у період з 2015 по 2016 роки компанія продавала установки та комплектуючі до них для будівництва Кримського мосту та відправляла на об'єкт фахівців для надання технічної допомоги.

Це відбулося після того, як Євросоюз запровадив санкції проти РФ у червні 2014 року після окупації Криму. Вони передбачали заборону на продаж товарів та надання послуг компаніям, фізичним і юридичним особам у Криму.