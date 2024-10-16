З вересня 2023 року ІТ-коаліція зібрала 157 мільйонів євро для України, з цієї суми Україна отримала вже обладнання і програмного забезпечення на 99 мільйонів.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Що відомо про допомогу Україні від ІТ-коаліції

Україна отримала 70 мільйонів прямими внесками, включно із анонсованим внеском у 10 мільйонів від Нідерландів, а 87 мільйонів від Німеччини - у вигляді ліцензій SAP.

В Амстердамі пройшло чергове засідання ІТ-коаліції. Попереднього разу країни-члени коаліції зустрічалися у липні.

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З того моменту Україна отримала нові поставки від Канади, Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів та Великої Британії.

Обладнання та ліцензії централізовано закупили через Агенцію НАТО з підтримки та постачання завдяки внескам Данії та Люксембургу.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, кібербезпека є одним з основних напрямків роботи Міноборони.

Поставки в межах ІТ-коаліції посилять цей напрям, адже росіяни продовжують атакувати кіберінфраструктуру України.

“Також ці поставки допоможуть масштабувати проєкти Центру інновацій і сприятимуть подальшому впровадженню системи SAP у Збройних силах України”, - зазначила Черногоренко.

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Під час засідання учасники коаліції обговорили реалізацію дорожньої карти, здійснення закупівель, а також потреби Міноборони та Збройних сил України у розбудові ІТ-інфраструктури.

Заступниця міністра оборони Естонії Туулі Дунетон зазначила, що окрім пошуку фінансування до кінця 2024 року, ІТ-коаліція зосередила свою увагу на прискоренні закупівель та поставок в Україну.

ІТ-коаліція для України - що варто знати

На другому засіданні Керівної Групи ІТ-коаліції 8 квітня зібралися представники одинадцяти країн-учасниць, семи країн-спостерігачів, ЄС та НАТО. Вони ознайомилися зі статусом поточних закупівель та пріоритетів на 2024 рік.

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У межах коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Додаткові внески сумою понад 23 млн євро очікуються.

ІТ-коаліція для України була створена у лютому 2024 року. Тоді Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна завершили підписання відповідної угоди про співпрацю у цій сфері.

Угода передбачає, що країни-підписанти зобов'язуються співпрацювати протягом наступних 6 років для розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України.

Також у лютому Велика Британія завершила процес приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання Декларації про наміри.