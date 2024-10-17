За січень - серпень 2024 року експорт товарів з України сягнув 27,578 млрд доларів. Це на 12% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас імпорт товарів збільшився на 9,8% – до 45,191 млрд доларів, повідомила Державна служба статистики.

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Експорт яких товарів збільшила Україна

За даними Держстату, негативне сальдо склало $17,61 млрд. Минулого року сальдо торгівельного балансу також було негативне – $16,53 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,61 (у січні – серпні 2023 року – 0,60).

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Групи товарів, експорт яких продемонстрував найбільше зростання:

електричні машини (+17,2%)

чорні метали (+13,3%)

зернові культури (+7,4%).

Імпорт збільшився у категоріях «реактори ядерні, котли, машини» (+30,2%), «електричні машини» (+24,1%) та «засоби наземного транспорту, крім залізничного» (+15,5%).

Зовнішньоторгівельні операції проводилися з партнерами із 226 країн світу.

Зростання експорту стало запорукою фінансової стабільності України

8 жовтня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у січні-вересні 2024 року український експорт становив майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року.

За його словами, зростання українського експорту протягом 2024-г року стало запорукою фінансової стабільності України.

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У 2022 році та в першій половині 2023 року логістика була одним із головних економічних викликів для держави.

Очільник українського уряду наголосив на тому, що лідером експорту за традицією є аграрний сектор.

Україна готова й надалі виконувати функцію одного з ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки.

Вже намолочено майже 57 млн тонн нового врожаю зернових, олійних культур та цукрового буряку.