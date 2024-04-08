У Люксембурзі відбулося друге засідання Керівної Групи ІТ-коаліції, на якій зібралися представники одинадцяти країн-учасниць, семи країн-спостерігачів, ЄС та НАТО. Вони ознайомилися зі статусом поточних закупівель та пріоритетів на 2024 рік.

Про це повідомляє Міноборони України.

Крім того, учасники та спостерігачі ІТ-коаліції працювали над дорожньою картою для планування закупівель у 2024 році та наступних роках. Ця дорожня карта дозволяє краще координувати та планувати внески учасників.

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«Шляхом підтримки України, ми захищаємо наші спільні цінності та сприяємо власній безпеці. ІТ-коаліція є важливою частиною цієї підтримки, оскільки вона допомагає зміцнити технологічну перевагу України на полі бою. Я рада зазначити, що ми зробили крок вперед у заповненні прогалин у здатностях України через ІТ-коаліцію. В найближчий час можемо очікувати, що до нас приєднаються ще більше країн, а також на додаткові внески та перші поставки обладнання для України», – сказала заступниця Міністра оборони Естонії з планування політики Туулі Дунетон.

Директор Національний директор з питань озброєння Люксембургу полковник Гі Хоффман підсумував, що з часу останньої зустрічі Керівної Групи вдалося прискорити процеси закупівель. Учасники ініціативи розмістили перші замовлення та перші поставки вже в дорозі.

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Він зауважив, що технології можуть змінювати гру і мати прямий вплив на військові операції. Саме тому ІТ-коаліція та її діяльність важлива, і тому країни-учасниці продовжують запрошувати країни приєднатися до ІТ-коаліції.

Також Керівна Група ІТ-коаліції створила чотири тематичні експертні групи для обміну експертизою. Кілька країн, зокрема Естонія та Люксембург, оголосили про подальші фінансові внески в ІТ-Коаліцію.

Нагадаємо, 14 лютого Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна завершили підписання угоди про співпрацю в межах ІТ-коаліції, що надає підтримку ЗСУ в сфері кібербезпеки.