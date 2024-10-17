Олексій Ботвінов, український піаніст-віртуоз з Одеси, отримав Платинову медаль Французького академічного товариства мистецтв, наук і літератури за видатні заслуги в мистецтві як піаніст, та як засновник і президент фестивалю "Одеська класика".

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Церемонія відбулася в Парижі 6 жовтня. Під час церемонії Ботвінов зіграв твори Шопена та Рахманінова для понад 600 осіб.

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Цього року товариство назвало сім лауреатів Платинової медалі. Це найвищий рівень нагород серед 250 переможців у інших категоріях.

Французьке академічне товариство мистецтв, наук і літератури - що варто знати

Товариство було засноване у 1915 році і щороку вручає нагороди за заслуги в різних гуманітарних галузях. Лауреатами премії свого часу були: Олів'є Мессіан, Альберт Швейцер, Єгуді Менухін, Жан Поль Бельмондо, Роберт Хоссейн, Тібор Варга та Жак-Ів Кусто.

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"Коли я йшов на сцену, щоб отримати свою нагороду, у Золотому оперному театрі грали український гімн. Для мене це був дуже зворушливий і емоційний момент.

Тому що протягом останніх двох з половиною років кожен мій концерт або концерт фестивалю "Одеська класика" є не лише мистецькою подією, а й сильним посланням підтримки України у нашій боротьбі в цій жахливій війні", - поділився емоціями український маестро.

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Коли розпочалося широкомасштабне вторгнення Росії, Ботвінов опинився за кордоном. З того моменту він безперервно виступає, щоб збирати кошти та привертати увагу до війни в Україні.

Також його відомий фестиваль класичної музики в Одесі був збережений у новому форматі, з концертами, що відбувалися в різних європейських столицях.

Маестро є одним із провідних світових спеціалістів з творчості Рахманінова.

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Ботвінов також є єдиним піаністом у світі, який більше 300 разів виконував на сцені шедевр Баха "Гольдбергівські варіації".