Українська компанія планує побудувати в Литві завод з виробництва вибухових речовин RDX (гексогену). Назву компанії не оголошують з міркувань безпеки.

Про це повідомляє LRT з посиланням на Міністерство економіки Литви.

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Українці побудують завод у Литві - подробиці

Литовське міністерство підписало протокол про наміри щодо співпраці з українською компанією. Попередньо, будівництво розпочнеться у 2025 році.

У виданні зазначили, що компанія і місце розташування заводу не називаються, але минулого тижня уряд зарезервував три ділянки державної землі для потреб оборонної промисловості в Упіте Паневежського району.

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"Ми активно розвиваємо оборонну співпрацю з нашим партнером Україною", – заявила міністерка економіки Литви Аушріне Армонайте.

Також назву української компанії не виносять на загал, оскільки вона працює в особливо чутливому секторі, і литовський підрозділ буде працювати під загальною оборонною парасолькою України.

Заступниця міністра економіки Еріка Курочкіна зазначила, що новий завод з виробництва вибухових речовин є одним з декількох спільних оборонних проєктів, запланованих між Литвою та Україною.

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"Литовці та українці також обговорюють розробку безпілотників та інших оборонних технологій", – сказала Курочкіна.

RDX, або гексоген – це органічна сполука, яку використовують як вибухову речовину.

Зокрема, для виготовлення різноманітних бомб, мін та інших вибухових речовин.

Литва надала €13 млн на проєкти з відновлення в Україні

9 жовтня уряд Литви схвалив пропозицію виділити 13 млн євро Литовському фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги.

Ці кошти спрямують на фінансування проєктів відновлення в Україні.

Через Фонд співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги реалізовуються проєкти щодо відновлення в Україні у сфері освіти, енергетики та інших галузей.

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Серед проєктів, реалізованих коштом фонду: