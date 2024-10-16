Українська компанія планує побудувати в Литві завод з виробництва вибухових речовин RDX (гексогену). Назву компанії не оголошують з міркувань безпеки.
Про це повідомляє LRT з посиланням на Міністерство економіки Литви.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Українці побудують завод у Литві - подробиці
Литовське міністерство підписало протокол про наміри щодо співпраці з українською компанією. Попередньо, будівництво розпочнеться у 2025 році.
У виданні зазначили, що компанія і місце розташування заводу не називаються, але минулого тижня уряд зарезервував три ділянки державної землі для потреб оборонної промисловості в Упіте Паневежського району.
"Ми активно розвиваємо оборонну співпрацю з нашим партнером Україною", – заявила міністерка економіки Литви Аушріне Армонайте.
Також назву української компанії не виносять на загал, оскільки вона працює в особливо чутливому секторі, і литовський підрозділ буде працювати під загальною оборонною парасолькою України.
Заступниця міністра економіки Еріка Курочкіна зазначила, що новий завод з виробництва вибухових речовин є одним з декількох спільних оборонних проєктів, запланованих між Литвою та Україною.
"Литовці та українці також обговорюють розробку безпілотників та інших оборонних технологій", – сказала Курочкіна.
RDX, або гексоген – це органічна сполука, яку використовують як вибухову речовину.
Зокрема, для виготовлення різноманітних бомб, мін та інших вибухових речовин.
Литва надала €13 млн на проєкти з відновлення в Україні
9 жовтня уряд Литви схвалив пропозицію виділити 13 млн євро Литовському фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги.
Ці кошти спрямують на фінансування проєктів відновлення в Україні.
Через Фонд співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги реалізовуються проєкти щодо відновлення в Україні у сфері освіти, енергетики та інших галузей.
Серед проєктів, реалізованих коштом фонду:
- ремонт школи та будівництво дитячого садка у Бородянці
- ремонт дитячого садка „Рута“ та встановлення протирадіаційного притулку в Ірпені.