Служба безпеки України затримала подружжя та їхнього спільника, які розвідували та передавали Головному управління Генштабу збройних сил РФ (ГРУ) дані про місця зосередження Збройних сил України на Херсонщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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В Україні затримали агентів російської розвідки

Фігуранти регулярно обходили місцевість та приховано фіксували геолокації Сил оборони.

Після розвідувальних вилазок агенти готували звіти для свого керівника агентурної групи РФ.

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Ним виявився родич подружжя з Херсонщини, який на початку повномасштабної війни пішов на співпрацю з окупантами, а після звільнення частини території регіону втік у Краснодар (РФ).

Резидент діяв під керівництвом кадрового співробітника ГРУ.

За вказівкою російського спецслужбіста він дистанційно завербував свого брата та його дружину з Херсонщини, а також місцевого жителя.

Згодом подружня пара агентів під виглядом переселенців з Херсонської області переїхала до Одеси.