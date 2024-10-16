Служба безпеки України затримала подружжя та їхнього спільника, які розвідували та передавали Головному управління Генштабу збройних сил РФ (ГРУ) дані про місця зосередження Збройних сил України на Херсонщині.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
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В Україні затримали агентів російської розвідки
Фігуранти регулярно обходили місцевість та приховано фіксували геолокації Сил оборони.
Після розвідувальних вилазок агенти готували звіти для свого керівника агентурної групи РФ.
Ним виявився родич подружжя з Херсонщини, який на початку повномасштабної війни пішов на співпрацю з окупантами, а після звільнення частини території регіону втік у Краснодар (РФ).
Резидент діяв під керівництвом кадрового співробітника ГРУ.
За вказівкою російського спецслужбіста він дистанційно завербував свого брата та його дружину з Херсонщини, а також місцевого жителя.
У різних регіонах України викрили ще три схеми для ухилянтів
Згодом подружня пара агентів під виглядом переселенців з Херсонської області переїхала до Одеси.
Кіберфахівці Служби безпеки задокументували злочинні дії агентурної групи і завчасно затримали всіх трьох її учасників. У них вилучено мобільні телефони із доказами комунікації з російським гру.
Правоохоронці повідомили затриманим про підозру за:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)
- та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Їм загрожує від 12 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
На півдні України затримали зловмисників, які підпалювали автомобілі Сил оборони
Українські правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке на замовлення Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ вчиняло підпали.
За вказівкою росіян зловмисники (організатор і троє підлеглих) підпалювали службові автомобілі Сил оборони. Пріоритетними цілями були військові пікапи, залучені до виконання бойових завдань.
Координатором злочинної групи виявився ексв’язень з Херсонської області, який відбував покарання за наркоторгівлю. Він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування у в'язниці.