10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави, однак 43% отримують виплати менші за 100 доларів, повідомив Опендатабот.

Середня пенсія в Україні станом на жовтень

25,6% або ж 2,64 млн пенсіонерів отримують від 5 тис. до 10 тис. гривень. Середня пенсія у цій групі сягає 6 860 гривень або ж 165$.

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18,6% або 1,92 млн пенсіонерів отримують від 4 тис. до 5 тис. гривень, а 12,7% або ж 1,31 млн українців мають пенсії більші за 10 тисяч. В середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 грн або 370 доларів.

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В якій області України найбільші пенсії

Найвищі пенсії у Києві. Вони становлять 7971 гривню. Це на 36% більше, ніж в середньому по країні. У лідерах також Рівненська й Донецька області з 7276 і 7158 гривнями відповідно.

Найменші виплати отримують у Тернопільській (4460 гривень), Чернівецькій (4664 гривень) та Закарпатській (4697 гривень) областях.

Майже всі українці отримують пенсії у банках. Найбільша частка виплат припадає на Приватбанк (57,8%) і Ощадбанк (31,8%).