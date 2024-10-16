Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував міграційну стратегію уряду країни. Зокрема він проти тимчасової відмови на прийняття заявок від іноземців щодо надання притулку.

Водночас очільник польського уряду Дональд Туск назвав аргументи президента РП безпідставними.

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Про це президент і премʼєр-міністр РП заявили під час своїх виступів у польському парламенті, передає кореспондент Укрінформу.

Дуда проти припинення надання притулку через міграційний тиск

Президент Польщі зазначив, що він «зі здивуванням» сприйняв заяву Туска щодо відмови від надання іноземцям політичного притулку в Польщі.

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За його словами, розрахунок на те, що такі дії можуть захистити Польщу від гібридних дій Білорусі і Росії є хибними.

Дуда вважає, що це не обмежить нелегальну міграцію, але «не дозволить, наприклад, представникам білоруської політичної опозиції знайти притулок в Польщі».

«Скажемо прямо: Путін і Лукашенко намагаються дестабілізувати ситуацію на нашому кордоні, в ЄС, а відповідь держави на це – позбавити притулку людей, яких Путін і Лукашенко ув’язнюють і переслідують. Це, мабуть, якась фатальна помилка»,- додав він .

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На виступ президента відреагував польський прем'єр Дональд Туск.

За його словами, критика Дудою окремих положень міграційної стратегії є безпідставною, оскільки жоден з білоруських опозиціонерів не намагався нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.

«Будь ласка, не гнівайтесь, пане президенте, але нічого дурнішого не можна було придумати», - зауважив Туск.

За його словами, на кордоні склалася ситуація, коли організовані групи іноземців, іноді підготовлені білоруськими спецслужбами, переправляються літаками до Москви та Мінська коштом РФ та Білорусі.

Їх організовано доставляють до кордону автобусами, й інколи місяцями готують, щоб вони нелегально перетнули та провокували конфлікти на польському боці кордону.

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Прем'єр додав, що тимчасове припинення прийняття заявок про надання притулку стосуватиметься лише людей, «які організовані Лукашенком нелегально перетинають кордон».

Польща планує припинити надання притулку через міграційний тиск - що відомо

15 жовтня заступник очільника МВС Польщі Мацей Дущик заявив, що у Польщі кількість іноземних мігрантів сягнула значення «тимчасово гранична».

Уряд країни пропонує тимчасово призупинити право на надання притулку.

Водночас Польща потребує невеликої додаткової кількості іммігрантів залежно від попиту роботодавців.

Зокрема, це необхідно для сталої конкурентоспроможності польської економіки.

Заступник очільника МВС Польщі вважає, що ініціатива премʼєра Дональда Туска про тимчасове територіальне призупинення права на притулок це реакція на створення штучного міграційного тиску на кордоні з РБ, яке проводять Росія та Білорусь.