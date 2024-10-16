Сили оборони півдня України виявили та уразили місце навчання особового складу російської окупаційної армії.

Про це Сили оборони півдня повідомили у Телеграмі і оприлюднили відео.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як українські бійці знищили полігон з росіянами - відео

"На момент ураження на даній території перебувало близько двох десятків окупантів", - ідеться у повідомленні

Бійці Сил оборони Півдня спалили російський ЗРК «Оса»

8 жовтня українські захисники знищили російський автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ".

Advertisement

Він коштує близько 10 млн доларів.

Після знищення ворожого зенітно ракетного комплексу російські військові шукають нове прикриття.

 

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Україна та Світовий банк будуть співпрацювати для відбудови економіки
Далі » Шольц заявив, що готовий поговорити з Путіним