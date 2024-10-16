Сили оборони півдня України виявили та уразили місце навчання особового складу російської окупаційної армії.
Про це Сили оборони півдня повідомили у Телеграмі і оприлюднили відео.
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Як українські бійці знищили полігон з росіянами - відео
"На момент ураження на даній території перебувало близько двох десятків окупантів", - ідеться у повідомленні
Бійці Сил оборони Півдня спалили російський ЗРК «Оса»
8 жовтня українські захисники знищили російський автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ".
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Він коштує близько 10 млн доларів.
Після знищення ворожого зенітно ракетного комплексу російські військові шукають нове прикриття.