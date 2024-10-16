Сили оборони півдня України виявили та уразили місце навчання особового складу російської окупаційної армії.

Про це Сили оборони півдня повідомили у Телеграмі і оприлюднили відео.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як українські бійці знищили полігон з росіянами - відео

"На момент ураження на даній території перебувало близько двох десятків окупантів", - ідеться у повідомленні