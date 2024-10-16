Україна та Світовий банк домовилися про поглиблення співпраці в реалізації проєктів з трансформації української економіки, сприяння поверненню громадян та залучення іноземних інвестицій для відбудови країни.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Співпраця України та Світового банку - що відомо

Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерки економіки України Юлія Свириденко та регіональний директор Світового Банку у справах країн Східної Європи Боб Сом обговорили низку пріоритетних проєктів.

Advertisement

Зокрема проєкт RISE, за яким Світовий банк планує надати Україні позику на 1 млрд дол. та грант на 30 млн дол. для підтримки урядових реформ у приватному секторі.

Кошти спрямують на підтримку державних програм для бізнесу, зокрема "Доступні кредити 5-7-9%" та єРобота.

Особлива увага приділялася управлінню публічними інвестиціями.

У лютому 2025 року планується запуск Програми для розробки економічно обґрунтованих інвестпроєктів – Ukraine Project Preparation Framework (PPF).

Обговорювалася також підготовка до Конференції з відновлення України (URC-2025), що відбудеться наступного року в Римі. Світовий банк визначить результати, які можна представити на цьому заході.

Advertisement

Крім того, Світовий банк долучиться до розробки державної житлової стратегії, розвитку людського капіталу.

Зокрема програм перекваліфікації, та оновлення трудового законодавства для створення динамічного ринку праці в Україні.

Світовий банк створив траст-фонд для України - подробиці

11 жовтня Рада директорів Світового Банку затвердила створення спеціального фінансового трастового фонду для України, розмір якого становитиме щонайменше 10 млрд доларів.

Головними донорами стануть США та ще декілька країн.

Кошти фонду насамперед спрямують на підтримку бюджету — заробітні плати й соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення.