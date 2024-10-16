Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий поговорити з президентом Росії Владіміром Путіним про «справедливий мир».

Про це німецький політик заявив у Бундестазі, передає кореспондент Укрінформу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Переговори Шольца з Путіним - що відомо

Напередодні саміту Європейського Союзу Шольц висловився за мирні дипломатичні переговори за участю Росії заради припинення війни в Україні.

Також він заявив про готовність до прямих переговорів з Путіним.

«Якщо буде запитання, чи будемо ми говорити також з президентом Росії, ми говоримо: так, і це теж», - сказав канцлер, але водночас запевнив, що «ніколи не повинні прийматися рішення через голову України».

Advertisement

Шольц вважає, що переговори з Путіним мали б відбуватися у координації з найближчими партнерами.

За словами канцлера, настав час, коли окрім чіткої підтримки України «треба також зробити все можливе, щоб зрозуміти, як ми можемо забезпечити, щоб ця війна не тривала вічно».

Більше по темі Франція незабаром постачатиме Україні ударні дрони нової розробки Нові ударні БпЛА першими отримають французькі підрозділи та Україна.

Не повинно бути так, що «неймовірна кількість жінок і чоловіків продовжує гинути в Україні, стаючи жертвами російських бомб і ракет», – сказав Шольц.

Загалом Шольц запевнив, що ФРН і партнери будуть продовжувати підтримувати Україну.

Advertisement

Шольц може зателефонувати Путіну вперше за два роки

До Кремля запит на телефонний дзвінок від канцлера Німеччини Олафа Шольца для розмови з президентом Росії Владіміром Путіним не надходив.

Олаф Шольц планує поговорити з Путіним уперше з 2022 року.

Президенти США і Франції та прем'єр-міністр Великої Британії також востаннє розмовляли з Путіним у 2022 році.

У грудні 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із російським президентом. Вони обговорювали війну в Україні.

Шольц розглядає можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді, але прохання про розмову Путіну поки не надходило.