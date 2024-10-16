Сьогодні в Одесі відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки (NB8). Під час неї представники низки країн оголосили про надання нової допомоги Україні.

Нордично-Балтійська вісімка надає Україні великий пакет енергопідтримки

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що країни-учасниці підписали рішення про надання Україні пакету допомоги на 44 мільйони євро.

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Кошти спрямують на купівлю генераторів та сонячних батарей , передає кореспондент Укрінформу.

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«Ми підписали пакет ще на 44 мільйонів (євро - ред.) щоб допомогти вам закрити прогалину в енергетичній інфраструктурі. Ми - ваші північнобалтійські партнери і будемо вас підтримувати. Ми також будемо нарощувати сили ППО і підсилювати вашу економіку», - сказала Марія Мальмер Стенергард.

Посадовиця додала, що Швеція вклала в цей пакет 28 млн євро. З початку ж війни країна надала Україні підтримки на 5 млрд євро.

«Хочемо бачити Україну членом ЄС. Ми хочемо справедливого миру, і цей мир неможливий без України» , - наголосила Марія Мальмер Стенергард.

Норвегія виділила €6,4 млн на допомогу Україні

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде заявив, що уряд Норвегії ухвалив пакет допомоги Україні на 6,4 млн євро.

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Він зазначив, що Норвегія має декілька планів, які буде застосовувати виходячи з того, закінчиться війна в Україні, чи продовжиться далі.

«Що є незмінним – це підтримка України та її інтеграція в НАТО. Ми боремося не лише за Україну, а і за нас. У нас у всіх є неприємний досвід з Росією і їй не можна довіряти, а ми хочемо жити в мирі», - наголосив Еспен Ейде.

Литва узгодила допомогу Україні на €3,5 млрд

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс повідомив, що його країна передасть чергову допомогу для потреб України.

«З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15.4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро», - сказав Ландсберґіс.

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Він зазначив, що Литва – в топі постачальників енергетичного обладнання в Україну та висловив підтримку Мирного плану президента Володимира Зеленського.

«Мирний план Зеленського – дуже реалістичний. У нас є можливості поставити зброю, у нас є можливості усунути усі обмеження на використання зброї. Це все залежить від політичних рішень», - сказав міністр закордонних справ Литви.

Ландсберґіс наголосив, що не можна відкладати прийняття рішення щодо надання дозволу Україні використовувати далекобійну зброю по військових об’єктам РФ.

«Відкладання прийняття цього рішення у 2014 році привело нас до подій 2022 року. Якщо ми будемо відкладати рішення, буде світова криза», - наголосив Ландсберґіс.

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У цьому питанні його підтримали колеги з Латвії та Естонії.

Латвія планує виділити 3,5% ВВП на допомогу Україні

Латвія продовжить заходи, спрямовані на підтримку України та виділить 3,5% ВВП на військові та енергетичні потреби, заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

«Латвія буде продовжувати вже впроваджені заходи для допомоги Україні. Вчора у Кабміні ми обговорили пакет допомоги для енергетики. 3.5% нашого ВВП ми будемо використовувати на допомогу Україні та покращувати безпекову ситуацію. В цілому до кінця цього року наша підтримка складає 1 млрд доларів», - сказала вона.

Браже зазначила , що перемогти у війні Україні допоможуть три фактори: