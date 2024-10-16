У рамках нового пакету військової допомоги від Австралії на суму 245 мільйонів доларів Україна отримає австралійських танків Abrams.

Про це повідомляє Abc news.

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Допомога Україні від Австралії - що відомо

«Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі проти незаконного вторгнення Росії. Ці танки нададуть ЗСУ більшої вогневої потужності і мобільності та доповнять підтримку, яку наші партнери надають українським бронетанковим бригадам», - заявив міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой.

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Протягом останніх тижнів Австралія отримала перші з 75 нових танків M1A2, які замінять армійський парк з 59 старих машин M1A1 Abrams, які ніколи не використовувалися в бою.

Для передачі Австралією своїх застарілих Abrams до «третьої країни» необхідний дозвіл США, відповідно до Міжнародних правил торгівлі зброєю (ITAR).

Оскільки термін експлуатації старих австралійських танків M1A1 добігає кінця, невелика кількість з них потребуватиме ремонту перед відправкою до Європи.

Або ж їх можна було б просто швидко відправити в Україну і використати на запчастини чи в інших цілях.

Уряд Австралії раніше відхилила прохання України про передачу своїх гелікоптерів Taipan, які будуть просто списані і поховані, а Конрой заявив, що «настав час рухатися далі» від суперечок навколо цього рішення.

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Загальна вартість загальної допомоги, наданої Австралією Україні з початку повномасштабної війни, перевищить 1,5 мільярда доларів.

Танки Abrams для України - подробиці

24 вересня у ЗМІ з'явилася інформація про передачу Україні австралійських танків.

Рішення відправити танки M1A1 в Україну не матиме негайного впливу на оперативну безпеку Австралії, оскільки M1A2 SEPv3 Abrams є останнім і найдосконалішим варіантом танка. Модернізація включає покращений бронезахист, інтегровані активні протиракетні системи, а також вдосконалені системи управління вогнем і зв’язку.

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Разом з нещодавніми обіцянками додаткових бойових танків Leopard з Німеччини, отримання цих M1A1 стане життєво важливим для української армії, яка бореться на полі бою проти чисельної переваги Росії у військах і техніці.