Федеральна рада Швейцарії ухвалила решту обмежень 14-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє швейцарський уряд.

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Які санкції запровадила Швейцарія проти РФ

Швейцарія приєдналася до останнього санкційного пакета ЄС, який Федеральна Рада не схвалила у липні.

Країна ще більше посилила обмеження на експорт товарів, призначених для зміцнення військово-технічного потенціалу Росії.

Крім того, Швейцарія додала до санкційного списку 61 юридичну особу і 27 суден російського "тіньового флоту".

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Нові обмеження забороняють:

деякі банківські послуги Росії

інвестування у російський сектор скрапленого природного газу.

Також країна вимагає від бізнесу гарантувати, що його операції в третіх країнах не порушують чинних санкцій.

Водночас Швейцарія дозволила місцевим компаніям подавати позови до швейцарських судів проти підсанкційних компаній для відшкодування збитків, яких вони зазнали в результаті судових розглядів у Росії або третіх країнах.

Більше по темі На Далекому Сході Росія готує 10 тис. північнокорейських військових Їх можуть готувати до перекидання на прикордонні території біля України.

Ще Федеральна Рада Швейцарії заборонила політичним партіям, неурядовим організаціям і постачальникам медіа-послуг приймати пожертви від уряду РФ.

Минулі санкції Швейцарії проти Росії – подробиці

9 липня Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) запровадив санкційні обмеження проти 69 фізичних та 86 юридичних осіб, пов’язаних з Росією.

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Цим розширенням санкцій Швейцарія частково приєдналась до обмежень, запроваджених ЄС у відповідь на військову агресію Росії проти України.

Міністри ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти РФ - що варто знати

24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів для завдання подальшого удару проти режиму Путіна та проти тих, хто сприяє його злочинній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні проти України.

Ці обмеження мають вдарити по високоприбуткових секторах російської економіки, зокрема енергетиці, фінансах і торгівлі, а також надалі ускладнити обходження санкцій ЄС.