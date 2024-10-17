На пункті пропуску «Медика-Шегині» наразі не відбувається блокування руху вантажних транспортних засобів польськими фермерами, як вони анонсували раніше, пише Укрінформ, цитуючи речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

«По тому анонсу, який здійснювали польські фермери, що вони можуть розпочати свої дії з блокування руху вантажних транспортних засобів по напрямку пункту пропуску «Медика-Шегині», на даний момент цього не відбувається. Ну і звісно, що ми загалом сподіваємося, що польські фермери не блокуватимуть рух вантажівок на жодному із напрямків на кордоні з Польщею – чи то напрямок пункту пропуску «Медика-Шегині», чи на будь-якому з інших пунктів пропуску», – сказав Демченко.

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На кордоні України та Польщі черги зменшилися – причина

Розповідаючи про пасажиропотік на пунктах пропуску Демченко зауважив, що в цей період кількість перетинів кордону значно знизилася.

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«До прикладу, якщо порівняти серпень місяць, коли кордон перетнуло загалом в обидва боки протягом місяця 4 мільйони осіб, то у вересні кількість перетинів уже коливалася на рівні трішки більше 3 мільйонів.

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І зараз тенденції до збільшення пасажиропотоку немає. У будні дні кордон перетинає близько 80-85 тисяч осіб в обох напрямках. У вихідні цей показник може коливатися на рівні 100 тисяч. Але якщо пригадати літній період, то показники перетину кордону були значно більші», – говорить речник ДПСУ.

Таким чином, наголосив він, зменшення пасажиропотоку призвело до зменшення черг на пунктах пропуску.

«Якщо прив’язатися до кордону з Польщею, то 50% пасажиропотоку припадає саме на кордон із Польшею. Але, знову ж таки, значних черг на цьому відтинку також не відмічається.

В окремі дні можуть бути скупчення автівок, в окремі години. Це якщо одночасно певна кількість людей обирає для себе один напрямок», – пояснив Демченко.

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Польські фермери у 2024 не раз блокували вантажівки на кордоні

Польські фермери та інші протестувальники майже рік регулярно здійснювали спроби блокувати рух вантажівок з України, що перевозили здебільшого українське збіжжя, до ЄС.

Такі дії польської сторони завдали значних збитків Україні, яка втратила значні обсяги надходжень від експорту зерна.

Зазначимо, польська влада часто йде на зустріч власним виробникам і протестувальникам. Так, з 1 липня цього року Польща заборонила в'їзд на свою територію українських вантажівок, що не мали дозволів на міжнародні вантажні перевезення.