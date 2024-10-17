Найбільший в Україні православний храм - Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах - перейшов від УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України, пише Укрінформ.
Відомо, що капелани оголосили храм гарнізонним, однак прибічники московської церкви не змирилися з цим фактом і намагалися захопити собор.
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«Вітаю Черкащину і всю Україну з тим, що найбільший православний храм України, який тривалий час був під управлінням московського патріархату - повернувся в лоно Української церкви! Відтепер Свято-Михайлівський кафедральний собор буде завжди відкритий для наших військовослужбовців, адже він вже став гарнізонним», - повідомив у Фейсбуці капелан Володимир Рідний (Педько).
Він додав, що на території храму буде створено осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів. Усі віряни, які були і залишаються в Українській православній церкві (Московського патріархату) — запрошуються до молитви в гарнізонному храмі українською мовою.
Водночас віряни московської церкви організували захоплення храму на чолі з митрополитом Феодосієм, справу якого за обвинуваченням у розпалюванні національної ворожнечі розглядають у суді.
Відео сутичок прихильників різних конфесій поширили у своїх Телеграм-каналах українські медіа. Наприклад, інформаційна агенція УНІАН.
Дещо пізніше Володимир Рідний звернувся до черкащан із закликом збиратися, аби відстояти свій храм, який його прибічники залишили під тиском прихильників Феодосія.
На своєму сайті Національна поліція вже повідомила про початок кримінального провадження за фактом хуліганства.
Пізніше Володимир Рідний повідомив, що прихильники УПЦ МП вже залишили територію храму і закликав вірян приходити на молитву.