Найбільший в Україні православний храм - Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах - перейшов від УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України, пише Укрінформ.

Відомо, що капелани оголосили храм гарнізонним, однак прибічники московської церкви не змирилися з цим фактом і намагалися захопити собор.

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«Вітаю Черкащину і всю Україну з тим, що найбільший православний храм України, який тривалий час був під управлінням московського патріархату - повернувся в лоно Української церкви! Відтепер Свято-Михайлівський кафедральний собор буде завжди відкритий для наших військовослужбовців, адже він вже став гарнізонним», - повідомив у Фейсбуці капелан Володимир Рідний (Педько).

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Він додав, що на території храму буде створено осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів. Усі віряни, які були і залишаються в Українській православній церкві (Московського патріархату) — запрошуються до молитви в гарнізонному храмі українською мовою.

Водночас віряни московської церкви організували захоплення храму на чолі з митрополитом Феодосієм, справу якого за обвинуваченням у розпалюванні національної ворожнечі розглядають у суді.

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Відео сутичок прихильників різних конфесій поширили у своїх Телеграм-каналах українські медіа. Наприклад, інформаційна агенція УНІАН.