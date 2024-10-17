Російська влада звертається до дружніх країн по допомогу в організації внутрішніх авіарейсів через ризики зменшення парку літаків російських авіаперевізників. Міністерство транспорту веде переговори з Казахстаном про можливість залучення казахських авіакомпаній для виконання рейсів всередині Росії, пише The Moscow Times.

Йдеться про так звані каботажні перевезення, тобто, коли іноземна авіакомпанія здійснює польоти між містами іншої країни, що наразі дозволено лише російським перевізникам.

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“Можливість дозволу каботажних перевезень розглядається на тлі дефіциту авіапарку", - пояснив міністр транспорту Російської Федерації Роман Старовойт. Він додав, що переговори ведуться і з іншими країнами, але не став їх називати.

Як йдеться в публікації, до початку війни у 2022 році російські авіакомпанії мали в своєму розпорядженні 850 літаків, але на початок 2023 року, за даними консалтингової компанії Oliver Wyman, їх кількість скоротилася до 736.

Більше по темі Шольц заявив, що готовий поговорити з Путіним На його думку, переговори з Путіним мали б відбуватися у координації з найближчими партнерами.

Санкції, що заборонили постачання до Росії західних літаків і запчастин, можуть призвести до того, що до 2026 року авіафлот РФ зменшиться вдвічі.

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Згідно з оцінками консалтингової компанії Oliver Wyman, основне скорочення парку іноземних літаків розпочнеться у 2025 році, коли їм знадобляться капітальні ремонти.

Нестача пілотів, запчастин, літаків, пального може вбити (буквально) російську авіацію

У серпні Kyiv Post писав, що деякі російські авіакомпанії почали жорстко нормувати авіапальне. Тоді ми писали про те, що пілоти одного з лоукостерів групи «Аерофлот», авіакомпанії «Победа», почали нарікати на те, що керівництво запровадило потенційно небезпечну процедуру заправки літаків пальним.

Пілоти стверджували, що їхні літаки заправляють пальним до рівня, який небезпечно близький до мінімально необхідного для конкретного рейсу, а в деяких випадках навіть нижчий за нього.

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Деякі з них офіційно повідомили про свою стурбованість «компетентним органам», назвавши дії авіакомпанії «злочинними».

На думку російських пілотів, такі дії, які, схоже, здійснюються з економічних міркувань, зменшують запас міцності літаків, який і так вже скомпрометований до неприйнятного рівня такими факторами, як неадекватний графік технічного обслуговування.

У лютому Wall Street Journal з посиланням на німецьку дослідницьку компанію Jacdec повідомив, що у 2023 році російські авіакомпанії зазнали 74 аварійних ситуацій під час польотів, що більш ніж удвічі більше, ніж 36 подій, про які повідомлялося у 2022 році.

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії зафіксувало понад 400 випадків відмов обладнання, пов'язаних з двигунами, шасі, закрилками, програмним забезпеченням літаків і гідравлічними системами перед польотами.