Президент Володимир Зеленський мав закриту зустріч із лідерами Європейського Союзу, під час якої обговорювався План перемоги.

Більшість учасників підтримала документ, повідомив він під час пресконференції.

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Зеленський зустрівся з лідерами ЄС - подробиці

«Сьогодні була дуже продуктивна розмова з усіма членами Європейського Союзу, з усіма колегами. 18 з них коментували План перемоги.

Я дуже вдячний, що у мене була закрита частина розмови з союзниками, і після нашої дуже відвертої розмови більшість тих, хто виступав, повністю підтримав План перемоги», - сказав Зеленський.

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З деякими союзниками Президент України обговорив План перемоги раніше, «бо від їхньої волі залежить посилення нас елементами, які містяться у закритому додатку».

«Це в більшості стосується далекобійної зброї. Тому у мене були зустрічі з президентом Байденом, прем’єр-міністром Кіром Стармером, канцлером Шольцом, президентом Макроном, прем’єр-міністром Мелоні. Це не значить, що вони особливі», - зауважив Зеленський.

Більше по темі Швейцарія повністю приєдналась до 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії Рада Швейцарії додала до санкційного список 61 юридичну особу і 27 суден російського "тіньового флоту".

План перемоги Зеленського - що відомо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді так званий план перемоги.

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Як зазначив Зеленський, план має п'ять таких головних пунктів:

Геополітика . Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції.

. Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції. Ведення війни . Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів.

. Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів. Розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від Росії та звузить її можливості.

Економіка . Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій.

. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій. Безпека. Українські військові зможуть застосувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи після завершення війни.

Другий, третій та четвертий пункти мають додатки, які поки презентували лише партнерам.