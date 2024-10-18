Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що "План перемоги"Президента України Володимира Зеленського містить "стовпи перемоги", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Реакція Естонії на План перемоги Зеленського − подробиці

За його словами, в плані перемоги України перелічені пункти, потрібні для досягнення поставленої мети.

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"У плані перемоги України перераховані чіткі елементи, необхідні для перемоги та реалізації плану миру президента Зеленського, що складається з 10 пунктів. Естонія повністю підтримує цей план, і ми переконані, що план перемоги може бути реалізований", — заявив він.

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Цахкна додав, що Естонія зобов’язалася надати військову допомогу в розмірі 0,25 відсотка її ВВП протягом наступних чотирьох років і закликала союзників надати Україні допомогу в тому ж обсязі.

"Мирний план Зеленського і нещодавно опублікований план перемоги − дорожні карти для досягнення цих цілей", − запевнив міністр.

Більше по темі Польща може заборонити в'їзд деяким українським дітям Головною причиною стане відсутність спеціального електронного документа.

Зеленський представив у Раді український "План перемоги"

16 жовтня Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять пунктів українського "Плану перемоги".

Як зазначав Зеленський, план має п'ять таких головних пунктів:

Геополітика . Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції.

. Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції. Ведення війни . Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів.

. Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів. Розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від Росії та звузить її можливості.

Економіка . Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій.

. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій. Безпека. Українські військові зможуть застосувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи після завершення війни.

Другий, третій та четвертий пункти мають додатки, які поки презентували лише партнерам.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський публічно представить План перемоги під час виступу у Верховній Раді цього тижня.

Зеленський наголошував, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.