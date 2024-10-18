Служба безпеки України повідомила про затримання агента Головного розвідувального управління Росії на Харківщині.

Він відстежував локації ЗСУ на Куп’янському напрямку.

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СБУ затримала агента ГРУ, який шпигував за ЗСУ біля Куп’янська

Після дистанційного вербування він об’їжджав місцевість поблизу передової на велосипеді та приховано фотографував і знімав на відео розташування Сил оборони.

Агент також розвідував напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ, які перевозили на фронт особовий склад, зброю та боєприпаси.

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Дані були потрібні ворогу для підготовки бойових операцій та обстрілів Харківщини.

Яке покарання загрожує агенту ГРУ, який шпигував за ЗСУ біля Куп’янська

Слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила російських агентів, які намагалася розвідати маршрути ЗСУ

Служба безпеки України (СБУ) викрила агентурну мережу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, яка розвідувала локації Сил оборони та стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці.

Більше по темі СБУ викрила посадовця Укренерго, який виправдовував воєнні злочини росіян Ним виявився один із керівників департаменту безпеки держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів Об’єднаної енергосистеми України.

На Донеччині та в Одесі затримали трьох російських агентів. Ними виявилися мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували рашизм. Затримані приховано фіксували вузлові залізничні станції, які задіяні у переправленні важкого озброєння та боєприпасів на фронт.

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Додатково агентка з Донеччини шукала позиції українських військ, які тримають оборону на Краматорському напрямку.

Жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала розвідінформацію у місцевих жителів під час побутових розмов.