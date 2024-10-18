Від початку цього року встигли провести майже 2,5 млн публічних закупівель, повідомив Опендатабот.
Публічні закупівлі в Україні − що треба знати
З 2020 по 2021 рік їхня кількість зросла майже втричі − з 440 тис. до 1,2 млн. У 2023 році, порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення, їх знову побільшало − у 3 рази, до 3,6 млн.
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Де найчастіше проводять тендери
Кожна друга публічна закупівля у 2024 році відбувалася на zakupivli.pro (prom.ua) − майже 1,2 млн. На другому місці − Держзакупівлі Онлайн (ДЗО) з показником у понад 607 тис., що становить це чверть від загальної кількості закупівель. 14% тендерів провели на e-tender.biz − понад 338 тис.
Майданчиків для закупівель поступово меншає. Зокрема відключили такі:
- zakupkipro.com
- accept-online.com.ua
- privatmarket.ua
- aps-market.com
- tendermaster.com.ua
З 2020 року додалася лише платформа e-lot.com.ua.