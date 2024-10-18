У Луганські області російські окупанти хочуть провести інвентаризацію усього «безхазяйного» майна.

Масштабну перереєстрацію всього українського майна планують закінчити до 2025 року, повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

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Росія проводить масштабну перереєстрацію майна українців - що відомо

«До кінця 2024 року окупанти планують провести «інвентаризацію» усієї нерухомості на тимчасово окупованих територіях Луганщини», - ідеться в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що ідеться про щонайменше 100 тисяч об’єктів. Розпочнуть зі Станично-Луганського району області.

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«Головна ціль такої «кампанії» – виявити майно українців, які не поміняли громадянство, не отримали російський паспорт та не оформили його відповідно до законодавства РФ», - ідеться в повідомленні.

Спеціальний житловий фонд так званого «безхазяйного» житла вже створили на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

«Фонд створюється з метою відібрати нерухомість у їх законних власників», - зазначають у Центрі нацспротиву.

На ТОТ Росія тисне на українців, щоб ті отримували паспорти РФ

У березні міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що росіяни можуть почати депортацію українців з окупованих територій, якщо ті не отримають до липня паспорти РФ.

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Також росіяни попереджали маріупольців, що всі, хто не мають паспорт РФ, з 1 липня 2024 року стають «іноземцями».

Раніше влада Кремля планувала з 1 січня депортувати з окупованих територій усіх українців, які не отримали російське громадянство, оголосивши їх «іноземцями».

МЗС України відреагувало на путінський указ про присвоєння українським дітям громадянства РФ. У відомстві наголосили, що така «паспортизація» порушує міжнародне право та є черговим доказом злочинів Кремля.